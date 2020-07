Namigi prireditev: Majolika, Čarobni botanični vrt in Ditka

Petek, 17. julija

Slovenska majolika

Čarobni botanični vrt

Višnja Markovinović: Moj čarobni botanični vrt, 2019, keramika

Ditka & Gorazd Čepin

Ditka

Odprli bodo občasno razstavo Slovenska majolika, ki bo na ogled do 31. oktobra. Majolika, posoda za vino s kroglastim trebuhom in trilistnim ustjem z lijem, ima v slovenski tradiciji poseben status. Postala je mitološki predmet, tesno povezan s samobitnostjo slovenskega naroda. Kot simbol dobre in vesele družbe jo opevajo ljudske pesmi.Marsikdo pozna ročke za vino – majolike, izdelke ljudskih lončarjev. Najbolj pa so znane tiste, ki jih je izdelovala keramična tovarna Svit Kamnik od začetka petdesetih let 20. stoletja do konca svojega obstoja leta 2008. Opremljene so z grbi mest, cvetličnimi aranžmaji ali voščili za pomembne življenjske obletnice in prelomnice, bile so priljubljeno darilo in okras domače kuhinje. Vendar ročk za vino – majolik niso izdelovali edini, številne nove motive in vzorce so tej tradicionalni obliki dodali v ljubljanski tovarni Dekor.Gostujoča razstava umetniške keramike Hrvaškega združenja likovnih umetnikov uporabnih umetnosti ‒ ULUPUH, Sekcije za keramiko, porcelan in steklo bo na ogled do 31. oktobra. Razstava Čarobni botanični vrt tematizira človekov odnos do narave in razmerje med ljudmi ter njihovo urbano krajino.Avtorji v svojem konceptualnem pristopu h keramiki obravnavajo naravo, ki nastane v laboratoriju in v keramičnih ateljejih, ter jo tako ohranijo za vedno. To je utopija drugačne biosfere, kultivirane lepote, v kateri se prepletata resničnost in fantazija. Čarobni botanični vrt je tretji del projekta Keramični laboratorij, ki poteka od leta 2016. Na fotografiji: Moj čarobni botanični vrt, 2019, keramika.je kantavtorica in skladateljica s Prevalj na Koroškem. Njena glasbena zgodba je kombinacija uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov, največkot tudiinter, prav tako tudi avtorske glasbe v angleškem jeziku. Glasbo ustvarja skupaj s svojim očetom, vsestranskim glasbenikom in profesorjem glasbe, ki je tudi stalni član njene glasbene zasedbe ter avtor aranžmajev vseh Ditkinih pesmi.Nastopila bosta na dogodkih Glas vina. Te zaznamujejo akustična butična glasbena doživetja, ki na sofisticiran način predstavljajo sožitje glasbe in kulturnega uživanja vina. Na malem odru avle Kulturnega centra Janeza Trdine se bodo občinstvu v intimni akustični izvedbi predstavili slovenski glasbeniki in kantavtorji, vsak koncert pa bo pospremila ponudba izbranega vina večera.