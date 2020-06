Namigi prireditev: Mala terasa, Samo za danes in Zmelkoow

Torek, 30. junija

Mala terasa sredi Ljubljane: Teo Collori in Mario Babojelić

Samo za danes

Maja Delak: Samo za danes Foto Nada Žgank

Zmelkoow

Zmelkoow Foto Arhiv Siti Teater

V Cankarjevem domu se bo danes začel cikel poletnih julijskih večerov v Klubu CD, Mala terasa sredi Ljubljane, ki bo vsak torek, sredo in četrtek do 23. julija. Začenjajo z akustičnim kitarskim nastopomin. Sledi večer s pianistom, glasbena predstava Solistikapa sklene prvi teden cikla. Dogodki se bodo začeli ob 21. uri, kavarna v Klubu CD pa bo odprta že od 20. ure. Priporočajo, da si vstopnice za dogodke zagotovite vnaprej, saj je število mest v Klubu CD zaradi zaščitnih ukrepov omejeno na 67 obiskovalcev.Teo Collori in Mario Babojelić sta bila sošolca na celovškem konservatoriju. Sodelujeta že deset let. Njun repertoar sestavljajo avtorske pesmi in priredbe znanih skladb iz zakladnice balkanskih popuspešnic, ki do zdaj še niso bile zaigrane na akustični kitari.Nova predstavaje navidezno počasna instantna kompozicija, kjer avtorice pogledu namerno izpostavljajo manj vidne, manj očitne materialnosti, telesnosti, stanja.V spreminjajočem in ponovno nastajajočem prostoru zvočnih pokrajin je izhodiščni princip sprotno pogajanje in dogovarjanje različnih gledišč, tudi z občinstvom. O gibu in gibanju, občutju lastnih identitet, o odraščanju in staranju ni mogoče razmišljati ločeno od telesa. V prepletu izkušenj, podob in tem vsake ustvarjalke posebej in vseh skupaj se čut za čas razpira telesno. Staranje je vedno sveže, vedno je treba spihati novo plast prahu, odgrniti ovoj, ki zakriva ekscesne nevidnosti … Soustvarjalke in izvajalke:, Maja Delak,inZmelkoow bodo predstavili avtobiografsko opereto Spovednica – vroča in žgečkljiva. V njej bodo skozi akustično predstavitev pretežno avtobiografskih pesmi in s pomočjo njim lastnih humornih vložkov in tudi z nekaj poplesavanja razkrili svoje poglede na svet in vesolje, bizarne travme in fobije članov benda in ozadja, ki so botrovala nastanku besedil, ter še nekatere skrivne kotičke življenja in delovanja svoje filozofsko-veseljaške rockerske druščine.O tem, ali se bodo razgalili čisto do konca, v skupini sicer še potekajo notranji frakcijski boji. Vsekakor obljubljajo, da bodo nastop izvedli dostojno svojemu statusu svetlih, če že ne velikih, zvezd, ki ga vztrajno in kontinuirano gradijo že dobrega četrt stoletja.