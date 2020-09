Namigi prireditev: Maria, 2020 in Libertrio

Ponedeljek, 14. septembra

Maria

2020

2020 Foto Toni Soprano Meneglejte

Jesenske serenade: Libertrio

Libertrio Foto Arhiv Gml

Na oder se vrača Maria, sodobna drama enega najplodnejših britanskih dramatikov, v kateri avtor občutljivo zaznava probleme in bivanjske stiske našega negotovega sveta in skozi oči glavne junakinje Rie tudi poda svoj optimistični in humorni komentar nanje. Režiser prve slovenske uprizoritve Marie je. V uprizoritvi sodeluje petnajst igralcev, nekateri v več vlogah:inSimon Stephens v igri Maria, ki je bila krstno uprizorjena februarja 2019 v hamburškem Thaila Theatru, pronicljivo in duhovito razgali brezupnost in brezdušnost neoliberalnega sistema, ob tem pa optimistično in humorno osvetli tudi redke ostanke človečnosti v njem.Projekt 2020 želi celovito performativno prikazati izzive skorajšnje prihodnosti. Izhodiščna točka raziskovanja je leto 2020. Predstava bo tematizirala usodo in evolucijo človeka. Mislibodo postale izhodišče za dialoge, monologe, plesne in glasbene prizore v žanrski obliki znanstvenega kabareta. Ambicija je ustvariti pametno, zabavno in poučno umetniško delo o evoluciji, vesolju in našem prostoru v njem, eksistencializmu in umetni inteligenci.Režiserbo Hararijev svet prikazal na velikem odru Gallusove dvorane. In prav tako iskal totaliteto, dokončen odgovor. Igrajo:inLibertrio je zanimiva in ne pogosto slišana komorna zasedba. V njej nastopajo člana Slovenske filharmonije violinistin kontrabasistter profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani kitaristka. Zasedba je bila sestavljena na pobudo Društva slovenskih skladateljev, kjer so prvič nastopili v okviru cikla Glasbeni atelje in med drugim izvedli tudi skladbiin, ki sta bili napisani prav za to zasedbo.Na koncertih Jesenskih serenad 2020 bodo zazvenele skladbein. Koncert bo povezoval