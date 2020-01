Namigi prireditev: Maria, SPANJE: Oblike, krajine, pošasti ter S tolkali in pesmijo okoli sveta

Sobota, 11. januarja

Maria

Premiera prve slovenske uprizoritve nove drame znamenitega britanskega dramatika Simona Stephensa Maria v režiji Janusza Kice. Osemnajstletna Ria je noseča. Boji se poroda in vseh neznank, povezanih z njim. Ko ji zdravnik svetuje, naj jo pri porodu kdo spremlja, da ji bo v tolažbo in oporo, se znajde pred dodatno težavo. Kdo je otrokov oče, ne ve. Matere nima, ker jo je pred dvema letoma zbil tovornjak. Njen oče dela v trgovini in si ne more vzeti časa zanjo. Brat je izginil. Babica sovraži bolnišnice ...Čeprav je igra postavljena v pristaniško mesto predbrexitovske Velike Britanije, so vse njene teme, vsi njeni problemi dobro znani. V drugem delu, po rojstvu hčerke, se igra preseli na splet. Ria se namreč zaposli kot camgirl: za plačilo se pogovarja s tujci. Igralski ansambel uprizoritve sestavljajo: Eva Jesenovec, Saša Tabaković, Vanja Plut, Sabina Kogovšek, Silva Čušin, Valter Dragan, Barbara Žefran, Rok Vihar, Matic Valič, Gorazd Logar, Boris Mihalj, Eva Stražar, Branko Jordan, Klemen Janežič in Matija Rozman.Gostovanje predstave, ki se opira na bogato ikonografijo upodobitev spanja iz Stare in Nove zaveze (Ezekiel, Job) in temelji na besedilih Descartesa, svetega Avguština in nekaterih drugih literarnih referenc ter vizualnih umetnikov, ki so preučevali spanje.V projektu se ponekod odpirajo prehodi za tako imenovane sladke sanje, nočne more in sanjarjenje. Z ene strani pritiska sila, ki želi dogajanje uspavati, in z druge strani vznika potreba po budnosti. Performerka potuje iz prizora v prizor skozi imena literarnih junakov in podob iz zgodovine umetnosti ter hkrati biva v sanjah ali sanjari v budnosti. Predstavo je zasnovala in režirala Barbara Novakovič Kolenc, igra pa Barbara Ribnikar.Glasbeno predstavo S tolkali in pesmijo okoli sveta izvajata Franci Krevh (član orkestra Slovenske filharmonije, prof. tolkal) in Marko Brdnik (akademski glasbenik, harmonikar). Na osnovi njunega dosedanjega dela z mladimi sta pripravila avtorsko glasbeno predstavo, katere namen je na zanimiv in poučen način predstaviti tolkala iz različnih delov sveta. Tako bosta otroke s pomočjo tolkal popeljala na domišljijsko potovanje okoli sveta.Sledili bomo zvokom tolkal, glasbil, ki jih otroci najenostavneje ter najraje opazujejo in poslušajo, saj je ritem prvinska glasbena komponenta, ki so jo začutili že v materinem telesu. Za otroke od tretjega leta starosti.