Namigi prireditev: Marjetka, Ljubezen je modra in Roya

Sreda, 16. septembra

Marjetka, str. 89

Lučka Šparovec: Ljubezen je modra

Lučka Šparovec: Ljubezen je modra, 2018, akril in rapidograf na platnu, 100x150 cm Foto Katja Žvan

Kvartet saksofonov Roya

Kvartet saksofonov Roya Foto Arhiv Roya Quartet

Gledališče Celje bo slavnostno 70. sezono začelo s komedijoMarjetka, str. 89 v režijisa. Prvič v zgodovini gledališča bodo predstavo uprizorili z dvojno zasedbo. Uprizoritev bo imela tako kar dve premieri, prvo danes in drugo 18. septembra. Igrajo:Komedija Marjetka, str. 89 (Gretchen 89 ff.) je bila krstno uprizorjena leta 1997 in je postala velika uspešnica nemških in tujih odrov. V njej je Hübner uporabil znan Marjetkin monolog izFausta po njunem srečanju. S preigravanjem monologa različnih režiserjev, igralk in drugih gledaliških ustvarjalcev, ki jih odigrata dva igralca, je na izredno duhovit in zabaven način prikazal zakulisno gledališko dogajanje, torej vse tisto, kar ni namenjeno očem publike. Kar je v običajnem gledališkem procesu namenjeno le gledališkim ustvarjalcem, v Hübnerjevi komediji postane gonilo komičnih situacij.Umetnica, ki se je v preteklosti že predstavila z značilnimi risbami v tehniki svinčnika na papirju, postavlja tokrat na ogled izbor risb, slik in objektov iz obdobja dveh let, v katerih združuje tako realistične kot fantastične krajine z videzom lebdečih svetov.Likovne upodobitve avtorice razstave z eno samo besedo pomenijo združevanje. V njenih delih se črte in ploskve združujejo v nov likovni svet, ki je značilen za samo življenje umetnice. Združevanje in nikoli prekrivanje bi moralo biti bit tega sveta in onkraj, kjer likovna umetnost poudarja bistvo življenja. Prav to so in uprizarjajo umetnine. Razstava bo na ogled do 22. oktobra.Kvartet saksofonov Roya (Roya Quartet) sestavljajo štiri izvrstne saksofonistke, ki sta jih v sestav leta 2013 združili ljubezen do klasičnega saksofona in komornega muziciranja ter želja, da širši javnosti predstavijo repertoar za klasični saksofon na vrhunski ravni. Glasbenice prihajajo iz treh dežel: Slovenije, Hrvaške in Poljske ter pri svojem delu zajemajo iz bogatega nabora različnih glasbenih zvrsti, tradicij, glasbenih dediščin in vrednot. Sestav tesno sodeluje s skladatelji iz teh držav.Poleg standardnega repertoarja za kvartet saksofonov članice Roya Quarteta v sporede rade vključujejo tudi nova dela, ki pogosto povezujejo različne glasbene žanre in se oddaljujejo od ustaljenih oblik izražanja. Zasedba:(sopranski saksofon),(altovski saksofon),(tenorski saksofon) in(baritonski saksofon).