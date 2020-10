Namigi prireditev: Marpurgi, Poklon viziji in Klavirski trio Rêverie

Petek, 2. oktobra

Marpurgi

21. filmski festival Poklon viziji

Srdana Golubović Oče Foto Press

Klavirski trio Rêverie

Klavirski trio Rêverie Foto Eva Mustafa

Danes bodo v Mariboru krstno izvedli operoinMarpurgi pod taktirkoin v režiji, ki je nastala po motivih istoimenskega romana. Nastopili bodoter zbor in orkester Opere in Baleta SNG Maribor.Ob jubileju so v Slovenskem narodnem gledališču Maribor z naročilom glasbenogledališke novitete, sodobne opere Marpurgi, počastili stoletnico mariborske Opere, ki je maja 1920 izvedla produkcijo vodvilske operete Mam'zelle Nitouche. »Marpurgi so opera, ki se močno navezuje na tradicijo. Moj glasbeni jezik je jasen stik s tradicijo, prepleten z 'novejšimi' zvočnimi rešitvami, s širjenjem harmonije, zvočne pokrajine in barv,« pravi skladateljica Nina Šenk.Filmski festival Poklon viziji tudi tokrat nudi brezplačen ogled filmov za vse generacije. Čezmejno dogajanje bo zajelo različne kraje v Sloveniji in Furlaniji - Julijski krajini. Prvi del festivala bo do 6. oktobra oživil Gorico in Novo Gorico. Filmska karavana se v naslednjih dneh seli v Izolo, Špeter, Videm, Trst ter Ljubljano, kjer bo v sodelovanju s festivalom Liffe potekala slovenska premiera zadnjega filmaOče.Letošnja novost je program za družine s filmom Črte v pesku. Festival se bo začel z odprtjem razstave Prostori v prostoru v novogoriški Mostovni, ob 18. uri pa bo sledil 1. tekmovalni sklop kratkih filmov.Klavirski trio Rêverie sestavljajo mlade glasbenice v zasedbi:(klavir),(violina) in(violončelo). So večkratne nagrajenke domačih in mednarodnih tekmovanj. Po prejetih prvih nagradah na tekmovanjih Primoža Ramovša, Tartinija in Grand Prize Virtuoso so koncertirale v številnih mestih doma in po svetu. Odpravile so se na turnejo v Argentino, kjer so izvedle šest koncertov, igrale so v Beethovnovi hiši v Bonnu, v Parizu, Londonu, Budimpešti, Kilchbergu, Trstu, Devinu in v Zagrebu.V juliju 2015 so članice tria v studiu Činč posnele promocijski CD. Skupaj delujejo od jeseni 2012. Do leta 2016 je bil njihov profesor, pozneje pa so se izobraževale pod mentorstvom prof.na Akademiji za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu.