Namigi prireditev: Ment, Živko Marúšič in Dnevnik Diane Budisavljević

6. edicija ljubljanskega festivala in konference glasbenih odkritij, ki bo med 5. in 7. februarjem prestolnico za tri dni prelevil v epicenter domače, regionalne in evropske glasbene kreativnosti, prinaša 81 izvajalcev, ki bodo nastopili na 14 prizoriščih po Ljubljani.Med letošnjimi novostmi izpostavljajo prizorišči Dijaški dom Tabor in ploščarno Big Nose ter specialke, kot so gostovanje amsterdamskega Red Light Radia ter glasbeni delavnici Modul@rnice in HEX 1.0. Omeniti gre še tradicionalno prodajno razstavo glasbenih plakatov appointMENT 4.0 ter instalacije AV dvojca Beam Team. Festival bodo odprli z zastavonošo nove britanske jazz scenein Dagh Daughters.Odprtje razstave, na kateri bodo predstavljena doslej neznana dela iz zbirke Obalnih galerij Piran in iz zasebnih zbirk, ki jih jeustvaril med letoma 1977 in 1980. V tem času je umetnik ustvarjal risarske in slikarske podobe, ki temeljijo na približevanju in oddaljevanju, kot jih zaznava fotografski objektiv. Značilnost teh del je pogled s ptičje perspektive, kjer človeške figure in predmeti na ulici ustvarijo vtis umirjenega lebdenja.Živko I. Marúšič (prej tudi Ziuko Marusic, Živko Niero Marúšič; z imenom Živko Ira Marúšič) je bil rojen 20. septembra 1945 v Colornu, mestecu v bližini Parme. Leta 1967 se je vpisal na beneško Accademio di Belle Arti in študij nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Živi v Kopru in hrvaški Istri.Danes bo v Kinodvor na premiero filma Dnevnik Diane Budisavljević prišla res številna filmska ekipa, in sicer: scenaristka in režiserka, igralci, producentiin, skladatelj, pričevalecter še nekateri drugi člani filmske ekipe. Pogovor z ustvarjalci bo po projekciji vodilaFilm je dolgo zamolčana zgodba o ženski, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila na tisoče otrok. Zgodba o najboljših ljudeh v najslabših časih. Veliki zmagovalec Puljskega filmskega festivala, kjer so ga gledalci sprejeli s stoječimi ovacijami.