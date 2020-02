Namigi prireditev: Miha Erič, Zvončki in trobentice ter Petra Strahovnik in Ji Youn Kang

Torek, 25. februarja



Zvončki in trobentice

Petra Strahovnik in Ji Youn Kang

Ji Joun Kang in Petra Strahovnik Foto arhiv Kino Šiška

Akademski umetnikse bo tretjič predstavil v hostlu Celica v Ljubljani. Tokratna razstava nosi naslov Pogledi. Gre za novo serijo barvnih lesorezov, linorezov in bakrorezov, v kateri nas umetnik popelje v svoj svet, svet improvizacije, domišljije, idile, ki ga doživimo nekako anahronistično (zaradi same tehnike, ki je v sodobnem času zaradi dolgotrajnega postopka tako rekoč v zatonu), po drugi strani pa nas ravno ta anahronizem očara in ponese tja, kamor umetnik želi.Miha Erič je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer ilustracija. Je izjemno plodovit ustvarjalec tako na likovnem kot glasbenem področju. V Celici ga že dobro desetletje poznajo kot glasbenika, saj je tam nastopil v različnih zasedbah (Prismojeni Profesorji Bluesa, Smet, Samuel Blues in Miha Erič, Ljudski blues...). Po odprtju bo na večernem koncertu v ciklu Sozvočja sveta nastopil skupaj z duom Aritmija.Šesta izvedba festivala slovenske jazzovske ustvarjalnosti krepi dodatne možnosti izražanja in uveljavljanja mlajših generacij jazzovskih glasbenikov v Sloveniji s predstavitvami novih projektov in izdaj v lokalnem ali mednarodnem kontekstu.Program z različnimi izvajalci z začetkom ob 18. uri bo uro prej obogatila okrogla miza na temo slovenskega jazza, ki jo bo moderiral. Nastopili bodo Gašper Livk – code source, Trio Cene, Torbjörn in Frank, Chimera ter Dré A. Hočevar Verso Doxa, festival pa bo ob 22. uri zaključil Big Band Gverillaz, ki sta ga leta 2014 ustanovilainDanes in jutri (v Kulturnem domu Ivana Cankarja Vrhnika) se nam obetata še zadnja koncerta letošnje edicije cikla ZVO.ČI.TI so.und.ing DUO. Nastopili bostainSkladateljica Petra Strahovnik vrsto let živi in ustvarja na Nizozemskem, po dolgem času kot popotnica v trenutnem času in prostoru pa se bo predstavila v Ljubljani in na Vrhniki. Njena sopotnica bo tokrat na Nizozemskem živeča Korejka Ji Youn Kang, skladateljica in izvajalka, ki skozi korejske oblike šamanizma razkriva razmerja med glasbenim in fizičnim prostorom. Na zvočnem dogodku bosta izvedli skladbo Resonanca.