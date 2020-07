Namigi prireditev: Mojmir Sepe, Duo Dendrocopos in Lutkovno gledališče

Sreda, 8. julija

Mojmir Sepe – 90 let

Duo Dendrocopos

Luka Poljanec in Jan Čibej Foto Roman Šipić

Lutkovno gledališče na prostem

Turlututu Foto Urška Boljkovac

Ob visokem jubileju enega osrednjih skladateljev slovenske popevke,, se Simfonični orkester RTV Slovenija s koncertom klanja Sepetovemu obsežnemu simfoničnemu in ritmosimfoničnemu repertoarju (Pogled z gradu, Poletni nokturno, Frnikule za Franeta, Janžev vrh, Ljubljanske razglednice), njegovi filmski glasbi in nekaj vsem znanim popevkam. Ganljive so pesmi, ki jih je ustvaril s soprogo, eno največjih slovenskih šansonjerk,, hudomušno prikupne tiste, ki jih je ustvaril s, če naštejemo samo dva izmed pevcev, s katerimi je Mojmir Sepe tesno sodeloval.Orkestru bo dirigiral, v vlogi solistov pa se bodo predstavili(vokal),(vokal),(klavir) in(krilni rog). Prireditev bo vodila. Posnetek koncerta si bo mogoče ogledati v soboto, 11. julija ob 20.30 na TV SLO 1.Tokrat se bosta v sklopu koncertov z naslovom Mala terasa sredi Ljubljane predstavilain. Mlada tolkalca sta na pobudo profesorja in mentorja Simona Klavžarja aprila 2017 sprejela izziv in se začela kot duo pripravljati na prestižno mednarodno tekmovanje za tolkalne komorne skupine, ki poteka v Luksemburgu trienalno. Februarja 2018 sta prepričala žirijo in občinstvo ter dosegla izjemen uspeh, saj sta bila lavreata tekmovanja. Prejela sta prvo nagrado in posebno nagrado občinstva.Marca 2018 sta se udeležila še tekmovanja Svirél, na katerem sta prav tako kot najboljša v kategoriji prejela zlato plaketo in nastopila na zaključnem koncertu deseterice najboljših.Lutkovno gledališče Ljubljana danes z dvema predstavama in v dveh terminih gostuje v ljubljanskem Tivoliju. Čeprav gre za predstavi za otroke, pa sta tokrat mišljeni predvsem za odrasle.V Šviceriji bodo predstavili ugledališčeno poezijoz naslovom Močeradek gre čez cesto. V tej predstavi ni lutk. Je pa animacija. Animacija vsega: prostora, materiala, predmetov, svetlobe, zvokov, besed, ljudi. V Plečnikovem letnem gledališču pa bo na ogled miniaturka iz kovčka Turlututu, ki temelji na dogodivščinah Turlututuja, lika, ki ga razvija francoski ilustrator in avtor. Obe predstavi je režiral. Na fotografiji prizor iz predstave Turlututu.