Namigi prireditev: Musica cubicularis, Дeva in Bosi. Obuti. Sezuti.

Sreda, 22. julijaGLASBAAnsambel musica cubicularisMestni muzej, Ljubljana, ob 20.30Poletje v stari Ljubljani danes predstavlja duet priznanih slovenskih glasbenih specialistov na svojih zgodovinsko izpričanih glasbilih, ki razpirata izbrano poglavje iz Bachovega glasbenega univerzuma, ob simbolnem posvetilu večera, izposojenem z naslovnice prve izdaje skladateljeve zbirke Clavier-Übung III: »ljubiteljem in predvsem poznavalcem v duhovno razvedrilo«.Posebnost koncerta je izvirno zgodovinsko glasbilo, sedemstrunska basovska viola da gamba enega najpomembnejših nemških goslarjev(1683–1750), ki je izdeloval godala in lutnje tudi za, na katero bo igralbo igral na čembalo, ki ga je leta 2002 izdelalin je kopija 16-čeveljskega čembala iz leta 1734 hamburškega izdelovalca(1689–1752). Ansambel musica cubicularis se od nastanka leta 2004 posveča predvsem izvajanju starejše glasbe na ustreznih zgodovinskih glasbilih in v svoje sporede pogosto vključuje manj znana in še neobjavljena dela.GLASBAДevaKavarna Kino Šiška, Ljubljana, ob 20. urije v celoti solo projekt DIY 19-letneiz Budimpešte. Glasba ima že od nekdaj veliko vlogo v njenem življenju (pevski zbori, bendi in muzikali), zdaj pa je začutila, da je napočil čas, da vzame stvari v svoje roke in naredi vse sama. Sama piše in producira svoje skladbe, poje ter ustvarja naslovnice.Njen izraz zaznamujejo elegantni atmosferični zvoki, utripajoče bas linije in polifonične mantre, ki jih navdihujejo čarobne madžarske ljudske pesmi. S svojim solo projektom poskuša podreti meje med različnimi glasbenimi žanri in popeljati našega duha v višave.RAZSTAVABosi. Obuti. Sezuti.Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, ob 17. uriSEM vabi na javno vodstvo po razstavi Bosi. Obuti. Sezuti. Vodila bo kulturna mediatorka SEM. Razstava govori o sobivanju nog in obuval, njihovih spremenljivih oblikah in pomenih v prostoru in času ter njihovih vlogah v organizaciji individualnih mikrosvetov. Razstavna pripoved izhaja iz univerzalno človeškega, opredmetena pa je predvsem z gradivom, pričevalnim za slovenske in deloma evropske razmere. Mestoma jo dopolnjujejo »eksoti« zunajevropskih kultur in gradivo, ki sodi v sodobni globalni svet.Zbirka obuval SEM obsega več desetin cokel, čevljev, sandalov, škornjev in drugih obuval. Večinoma izvirajo s slovenskega ozemlja, v manjši meri gre za redkosti zunajevropskih dežel. Po starosti jih umeščamo v obdobje od začetka 19. stoletja do danes.