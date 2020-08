Namigi prireditev: Nabucco, Panč in Tartini festival

Četrtek, 20. avgusta



Giuseppe Verdi: Nabucco

Panč

Panč Foto Jože Suhadolnik

19. Tartini festival

19. Tartini festival Foto Arhiv Tartini Festival

Vrhunska domača zasedba z gostujočima solistoma,in, ob dirigentubo tokrat poustvarila Nabucca, med občinstvom zelo priljubljeno opero italijanskega skladatelja. Glasbeno podobo te operne zgodbe bodo oblikovali domači solisti.V naslovni vlogi bo blestel prvak, baritonist, v vlogi Ismaela prvak, tenorist, Fenena bo mezzosopranistka, Veliki duhovenin. Domači pevski zasedbi se bodo pridružili še gostujoči umetniki, v tujini uveljavljena srbska umetnica, sopranistka, ki je kot prepričljiva Abigaille v ljubljanski Operi že nastopila, kot Zaccaria pa se občinstvu predstavil temperamentni italijanski basist. V vlogi Anne bo z vrhunskimi umetniki nastopila tudi mlada solistka, ki je pevsko znanje in izkušnje med drugim nabirala v Opernem studio nacionalne operno-baletne hiše v Ljubljani.Največji pregledni festival samostoječe komedije Panč bo med 20. in 23. avgustom (z dodatnim terminom petkovega večera v ponedeljek, 24. avgusta) že trinajstič zavzel Ljubljanski grad. Očeta festivala,in(oba na fotografiji), ki sta že desetletje in pol eden glavnih motorjev domače in regionalne stand up scene, sta se letos še prav posebno potrudila za izvedbo Panča: »Če sicer največ časa posvetiva selekciji programa in tuhtanju kaj bi ponudili novega, drugačnega, še boljšega, so letos prišle bolj do izraza izkušnje, ki jih imava z organizacijo dogodkov. Vsi vpleteni, še posebej nastopajoči komiki in drugi izvajalci, ki sodelujejo pri tem projektu, so nam šli, v želji, da Panč izvedemo, zelo na roko.«.Prvi večer, v četrtek ob 21. uri bodo nastopiliin, vse skupaj pa bo povezoval Tešky.Letošnji festival je posvečen 250. obletnici smrti slavnega skladatelja. Osrednji mednarodni festival klasične glasbe bo tudi letos potekal v obalnih občinah Piran in Koper, prvič pa bo koncert tudi v Ljubljani, in sicer v Slovenski filharmoniji. V okviru Tartini festivala se bo letos zvrstilo 14 koncertov. Vsi koncerti, razen otvoritvenega in zaključnega, ki bo 3. decembra, bodo potekali na prostem. K sodelovanju so tokrat povabili izjemne, vrhunske baročne in sodobne violiniste z vsega sveta, ki nastopajo v različnih zasedbah.Na festivalu bo zazvenela tudi Tartinijeva violina, ki jo je izdelalin jo hrani Pomorski muzej v Piranu. Na otvoritvenem koncertu bo nastopil slavni orkester Venice Baroque Orchestra in slavni baročni violinist