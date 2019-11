Namigi prireditev: Najstarejše zgodbe s stičišča svetov, Katarina Pustinek Rakar in Rick Leon James

Petek, 29. novembra

Najstarejše zgodbe s stičišča svetov



Katarina Pustinek Rakar: Poj! Sing!

Katarina Pustinek Rakar Foto Janez Kotar



Rick Leon James

Rick Leon James Foto Arhiv Izvajalca

Z Najstarejšimi zgodbami s stičišča svetov odstirajo najbolj oddaljeno in skrivnostno preteklost ozemlja Slovenije, ki jo izpričujejo arheološke najdbe od starejše kamene do bronaste dobe. Spoznali bomo življenje paleolitskih nomadskih lovcev in nabiralcev (neandertalcev in anatomsko modernih ljudi), spremljali bomo stalno poselitev ozemlja Slovenije in začetek pridelovalnega gospodarstva v mlajši kameni dobi, vstopili bomo v njihove naselbine – kolišča in gradišča – in sledili velikim spremembam, ki so jih prinesli bakreno- in bronastodobni metalurški dosežki.Na ogled bodo najlepše in najdragocenejše najdbe iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije, prav posebno mesto na novi razstavi pa zavzema najstarejše glasbilo na svetu, neandertalčeva piščal iz Divjih bab.V založbi Slovenske filharmonije bo prihodnji teden izšla zgoščenka Pój! Sing! s prerezom zborovske ustvarjalnosti skladateljice Katarine Pustinek Rakar. Zbor Slovenske filharmonije je skladbe posnel pod dirigentskim vodstvom svojega stalnega gostujočega dirigenta v sezoni 2019/20 Sebastjana Vrhovnika.Večino od skupno 22 skladb za mešani, ženski in moški zbor na zgoščenki bo koncertno predstavil danes v Slovenski filharmoniji. Krstno bodo predstavljene uglasbitve treh pesmi angleške pesnice Christine G. Rossetti.Rick Leon James je v Londonu živeči glasbenik, aranžer, skladatelj, multiinštrumentalist in glasbeni producent s karibskimi koreninami. Je mojster bas kitare, velja za enega najboljših basistov na Otoku. Herbie Hancock je o njem dejal, da je kot reinkarnacija Jaca Pastoriusa. Ves čas raziskuje nova področja v glasbi, briše meje nemogočega in pri tem ustvarja nove razsežnosti.Lepo je, da se vrača Slovenijo, kjer je lani že nastopil s kitaristom Femijem Temowom. Predstavil bo svoj novi projekt. Zasedba: Rick Leon James (bas), David Mrakpor (klaviature) in Jon Onabowu (bobni).