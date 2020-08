Namigi prireditev: Naprej v preteklost, Jože Pohlen in FeKK

Ponedeljek, 17. avgusta

Naprej v preteklost



Hommage à Jože Pohlen: Petnajst let kasneje

Hommage à Jože Pohlen: Petnajst let kasneje Foto Arhiv Doris Pohlen

FeKK Foto arhiv Setha Ickermana



Slovenski državni muzeji od 17. avgusta 2020 vabijo na ogled skupne panojske razstave Naprej v preteklost na Muzejsko ploščad Metelkova. Kot je zapisala dr., predsednica Icoma Slovenija, »se muzeji in galerije na razstavi predstavljamo skozi avtorske razstave in projekte, s katerimi želimo nagovoriti publiko, ki ji bo obisk posameznih muzejev razkril predstavljene zgodbe in hkrati potrdil zavezo, da delamo v dobro družbe in skupaj gradimo boljši jutri.«Panojska razstava je del akcije Skupnosti muzejev Slovenije pod naslovom Naprej v preteklost, ki poteka od danes do 23. avgusta in se ji pridružujejo muzeji po vsej Sloveniji. Muzeji in galerije namenjajo teden posebnim dogodkom, tako v muzejih kot na muzejskih spletnih straneh in družbenih omrežjih. Tako bodo skupaj nagovorili obiskovalce ter jih prepričali, da so muzeji in galerije zanimivi in varni prostori, da so prostori učenja in zabave ter prostori doživetij.Akademski kipar(1926, Hrastovlje–2005, Gažon) pripada tisti povojni kiparski generaciji, ki se je na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani vpisala v šolskem letu 1946/47 in se v slovenskem likovnem prostoru uveljavljala od začetka petdesetih let s svojimi profesorji, ki so korenito zaznamovali tedanja kiparska iskanja. Jože Pohlen, ki se je tik pred koncem druge svetovne vojne leta 1945 vrnil domov v rodno Hrastovlje iz Firenc, kamor se je kot dvanajstleten fant tudi za več let preselil.Premišljen izbor del male plastike iz različnih obdobij govori o vseh najprepoznavnejših likovnih elementih, ki odlikujejo njegov obsežni kiparski opus malih plastik, zajema vse njegove najbolj značilne teme in odseva njegovo globoko čustvo. Razstava bo na ogled do 29. septembra.FILM6. Mednarodni festival kratkega filma FeKKVeč prizorišč, Ljubljana, od 15. ureOd danes do 22. avgusta bo na Muzejski ­ploščadi Metelkova, v Slovenski kinoteki in Kinodvoru 27 programov, na katerih bo prikazanih več kot 132 kratkih filmov. Od teh 28 v ­tekmovalni ­kategoriji FeKK Slo, namenjeni slovenskim avtorjem in produkcijam, ter 27 v mednarodni tekmovalni kategoriji FeKK Yu. Obiskalo nas bo tudi več domačih in mednarodnih gostov, filme pa bosta ocenjevali mednarodna žirija in žirija filmskih kritikov, ki bosta najboljše tudi nagradili.Filmski program bo postregel z dvema tekmovalnima programoma, izborom najboljših evropskih kratkih filmov, ki so se lani potegovali za nagrade Evropske filmske akademije, s filmi iz širšega sosedstva in vzhodnih provenienc ter z izborom filmov iz Slovenskega filmskega arhiva.