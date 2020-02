Namigi prireditev: Ne pozabi dihati, Distopija in Julija

Torek, 18. februarja

Ne pozabi dihati

Patricia Guerrero: Distopija

Patricia Guerrero: ‘Distopía’. Foto Michiel Goudswaard

Igor Grdina, Aleš Makovac: Julija

Julija Foto Liljana Jantol Weber

Petnajstletni Klemen odrašča s starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen vsakdan, ki ga Klemen najraje preživlja z oboževanim bratom na teniškem igrišču in ob bližnji reki, prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje s prelepo vrstnico Sonjo.Režiser in scenaristje zapisal: »Ne pozabi dihati je intimna drama o odraščanju, prvi ljubezni, ljubosumju in močnih čustvih, ki človeka prevevajo v tem obdobju. Skozi oči 15-letnika sem želel prikazati težave v adolescenci, zaznamovane z nespametnimi izpadi, nerodno zmedenostjo, neomajno aroganco, predvsem pa s strahom pred izgubo osebe, ki je v tistem trenutku najpomembnejša.« Igrajo:in. V kinematografih po Sloveniji bo film na sporedu od 27. februarja.je najmlajša predstavnica udarnega vala ustvarjalk (in ustvarjalcev), ki na novo premišljajo zgodovino flamenka in jo avtorsko bogatijo. Njen najnovejši projekt Distopija je zgodba, ki se dogaja v namišljenem, a še kako resničnem kraju, je zgodba o neizprosni naravi, o samoti, nerazumevanju, o življenju, ki nikakor ni takšno, kot si ga zamišljamo, zato pa vedno znova ravno zaradi tega presenetljivo, boleče lepo in vsakega trenutka vredno uživanja.Zgrajena zgodba je dopolnjena s tremi vrhunskimi plesalci, prav takšnimi glasbeniki in odlično pevko, ki se enako dobro znajde v vseh žanrskih legah, naj gre za opero, flamenko ali pop viže trenutno najbolj vročih izvajalk. Predstava bo osrednji in hkrati zaključni dogodek festivala Bi flamenko.Velika operna premiera Novega mesta je zgodba pesnikain njegove »neiztrohnjene« ljubezni. Romantična zgodba obsega tri dejanja s prologom in epilogom. Uvodni in zaključni prizor se dogajata v Novem mestu, tri dejanja pa v Ljubljani. Na odru srečamo prizore konca Prešernove zveze z, prvega srečanja medin pesnikom v Trnovem leta 1833 in njegova prizadevanja za uslišanje ljubezni na eni ter napore njegovih nasprotnikov, da ga onemogočijo, na drugi strani.Opera avtorjev skladateljain libretistater v režijiponuja slikovite solistične, ansambelske in zborovske prizore ter ples v drugem dejanju. Umetniški vodja solistov in tudi v vlogi Julije je