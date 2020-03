Namigi prireditev: Nebeško življenje, Rdeče zore in Filmska komuna Rožava

Četrtek, 5. marca



Modri 6: Nebeško življenje



Rdeče zore

Razkrivanje tančice tišine FOTO: Đejmi Hadrović

Filmska komuna Rožava: Oblike svobode

Filmska komuna Rožava: Oblike svobode FOTO: Filmska komuna Rožava



Filmska komuna Rožava

Koncert se bo začel s poslednjim orkestralnim delom. Simfonična pesnitev Mati je nastala leta 1940, slabo leto pred Osterčevo zgodnjo smrtjo. Lirična globina zaznamuje tudi Sedem zgodnjih pesmi, ki jih jeustvaril pod vplivom mentorja. Avtor jih je sprva zasnoval kot samospeve s klavirjem, dvajset let kasneje pa orkestriral.Interpretirala jih bo mlada slovenska sopranistka, ki je že večkrat navdušila občinstvo Orkestra Slovenske filharmonije. Uspešno gradi kariero v mednarodnem prostoru kot gostja Salzburškega festivala, Simfoničnega orkestra mesta Birmingham, Orkestra Philharmonia, Opere Rara v Krakovu idr. Pod taktirko glavnega gostujočega dirigenta Orkestra Slovenske filharmonijebo Nika Gorič nastopila tudi v sopranskem solu, ki posreduje otroški pogled na nebeško življenje, v Simfoniji št. 4Z današnjim odprtjem razstave z naslovom Razkrivanje tančice tišine mlade umetnicese začenja 21. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, ki bo potekal do 8. marca (razstava bo na ogled do 27. marca) po različnih ljubljanskih prizoriščih. Letošnji festival bo osrediščen okoli povezovanja različnih kolektivov, ki se povezujejo v boju za enakost in enakopravnost.Ideja za festival je nastala leta 2000, ko so se pobudnice, ki so delovale v okviru ustanov KUD Mreža, ŠKUC-LL, Monokel in v medtem že zamrlih Ženskem centru in Kasandri, odločile, da na mednarodni dan žena, 8. marec, organizirajo festival, ki bo javni prostor razprl za druženje in izražanje žensk na nehierarhični, neizkoriščevalski in protikapitalistični podlagi., leta 2015 ustanovljeni kolektiv filmskih ustvarjalcev, ki deluje v avtonomni regiji Rožava (kar pomeni zahod, nanaša pa se na zahodni del Kurdistana v sedanji severni Siriji), odpira razstavo, ki bo na ogled do 31. maja. Pri pripravljanju razstave Oblike svobode so kustosinjain člani kolektiva iz obsežnega arhiva komune izbrali nabor skupinsko in individualno posnetih filmov.Razstava je nastala po umiku oboroženih sil Združenih držav Amerike iz severne Sirije lanskega oktobra, kar je destabiliziralo regijo in spodbudilo turške napade na civilno prebivalstvo. Komuna zato deluje v zelo nestabilnih in negotovih pogojih, kar se ne kaže le v njihovi izbiri filmske tehnike, ampak tudi v njihovih idejah revolucionarne kinematografije.