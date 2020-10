Namigi prireditev: Nestanovitni zrak, Teden otroka in Acqua Alta

Ponedeljek, 5. oktobra

Nestanovitni zrak

Teden otroka 2020

Prireditev ob začetku Tedna otroka, 03.Oktober 2015. Foto Igor Zaplatil

Acqua Alta – Crossing the Mirror

Nestanovitni zrak Foto Arhiv Lgl

Francoskega skladatelja in glasbenikaže od nekdaj zanima, kako ustvariti glasbo s predmeti iz vsakdanjega življenja in jih preplesti tudi z drugimi umetniškimi področji.V Nestanovitnem zraku je glasba poetični in zvočni izraz animiranih materialov, zavrženih predmetov, ki so izgubili svoj namen. Steklenke, plastenke, kovinske pločevinke, cevi, akvarijske pipe in mikrofoni so glavni akterji predstave, ki v pritajeni svetlobi iz polja dekorativnosti prehajajo v ozvočeno gibanje, glasbeno kompozicijo. Avtor jih oživlja s tokom zraka, ki ga nadzoruje kompresor, mešalna miza pa je tista, ki določa, koliko zračnega časa ima na voljo vsak od akterjev.V letošnjem letu se Teden otroka povezuje s Telefonom za otroke in mladostnike - TOM, ki praznuje 30 let, zato je letošnja tema Tedna otroka slogan TOM telefona Odgovor je pogovor. Letos posebej izpostavljajo bralni maraton, popoldanske izlete za družine v okviru VGC Štajerska, zaključek akcije vrečka Srečka, javno tribuno z naslovom Najstnik – otrok ali mladostnik? in virtualni medobčinski Otroški parlament.Dejavnosti bodo do petka, 9. oktobra, potekale na Glavnem trgu, Mariborski tržnici in v Lutkovnem gledališču Maribor, pa tudi na drugih lokacijah. Današnje dogajanje bo v celoti potekalo na Glavnem trgu, na voljo pa bodo ustvarjalne delavnice, tu bosta 5. Festival ustvarjalnosti Računajte na nas in tudi bralni maraton.Ko v knjigo zremo skozi tablični računalnik, bele strani postanejo prizorišče kratkih zgodb, risanih v preprosti črno-beli grafični risbi. Acqua Alta je zgodba o ženski, moškem in hiši znotraj rutine vsakdana. Nekega mokrega deževnega dne se njihovo življenje obrne na glavo. Naraščajoče vode v morju črnila utopijo njihov dom. Katastrofalna nesreča se prelije v zgodbo o izgubi in iskanju. Acqua Alta je izkušnja na presečišču gledališča, plesa, stripa, animiranega filma in videoigrice. Pod imenom Adrien M & Claire B od leta 2011 delujeta multidisciplinarni umetnik, žongler in računalniški strokovnjakter umetnica, grafična oblikovalka in scenografkaV svojih predstavah in interaktivnih razstavah združujeta resnični in virtualni svet s posebej zanju razvito in prilagojeno informacijsko tehnologijo. V središče umetniških izzivov najpogosteje postavljata igralčevo telo, ki mu z orodji sodobne digitalizacije ustvarjata brezčasni senzacionalni vizualni lirizem. Predstava je primerna za otroke od desetega leta starosti.