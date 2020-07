Namigi prireditev: Netopir, iHUMAN in Poletna potepanja

Ponedeljek, 6. julija

Netopir

iHUMAN

iHUMAN Foto Tonje Hessen Schei

Poletna potepanja

Potep z dinozavri Foto Prirodoslovni Muzej Slovenije

Znamenito operetoNetopir bodo na Kongresnem trgu izvedli Simfonični orkester SNG Maribor, Zbor Opere SNG Maribor in Baletni ansambel SNG Maribor pod dirigentsko taktirkoin v režijiNetopir ali Die Fledermaus je ena izmed najbolj znanih operetnih mojstrovin Johanna Strausa ml. iz slavne dunajske dinastije Strauss. Večplastna zgodba spletk, prepovedanih ljubezni, previsokih ambicij in lumparij vseh vrst je, zaradi svoje žgečkljivosti, ki nazorno prikazuje dvojno moralo dunajskega meščanstva, očarljivih kostumov in dobro osnovane glasbe doživela že na tisoče uspešnih uprizoritev. Opereta se izvaja v slovenskem jeziku z angleškimi nadnapisi.Zaradi omejitve kapacitete bosta danes v ljubljanskem Kinu Šiška na voljo dve projekciji filma, ki bo v Sloveniji predvajan premierno. Dokumentarni film norveške umetnice in filmske ustvarjalkespremlja skokovit razmah industrije umetne inteligence (UI) z vsemi vplivi na globalno skupnost.Tonje Hessen Schei v filmu predstavi cvetočo industrijo UI, da bi spoznala, kakšne priložnosti in izzive v njej vidijo računalničarji, ki to tehnologijo poganjajo. Skozi njihov proces se učimo o prednostih in slabostih UI. Vidimo, kako optimizira zdravstvo in nam pomaga pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, hkrati pa spoznamo tudi pomisleke o morebitni zlorabi tehnologije, ki se vedno hitreje razvija.Epidemija je mnogim prekrižala načrte, zato nekaterih delavnic iz letošnjega cikla Potepanja niso mogli izvesti. Da otroci ne bi bili prikrajšani za zanimiva naravoslovna doživetja, jim med poletnimi počitnicami ponujajo Poletna potepanja. V družbi profesorjase bodo otroci odpravili na travnik, v gozd in še kam. Spoznavali bodo značilnosti različnih življenjskih okolij ter tam živeče živali in rastline. Delavnice so primerne za otroke od 5 do 12 let, mlajši otroci se jih lahko udeležijo v spremstvu odraslega.Danes začnejo z delavnico Sprehod z dinozavri. Zanimanje za dinozavre med otroki nikoli ne pojenja. Zato se bodo podali v čas, ko so živeli ti izumrli plazilci. Z dinomotivi bodo okrasili lične nahrbtnike za poletna potepanja.