Namigi prireditev: New Power Generation, Obuti maček in Neca Falk

Sobota, 14. decembra

New Power Generation



Obuti maček

Miha Fras Obuti maček Foto Miha Fras Miha Fras

Maček Muri in Muca Maca

Neca Falk Foto Tone Stojko

Nekdanji člani benda The New Power Generation, ki so v obdobju med 1990 in 2013 spremljali neponovljivega, so se na pobudo Princeove desne rokeprvič ponovno združili na uradnem tribute koncertu pred tremi leti v pevčevem rojstnem Minneapolisu.Njegovo škrlatno visočanstvo je na mikrofonu nadomestil karizmatični pevec, ki je s svojimi fantastičnimi vokalnimi sposobnostmi in energičnim odrskim nastopom vzbudil navdušenje publike po vsem svetu. Princa namreč ne poskuša oponašati, temveč mu s svojim avtentičnim nastopom predvsem izkazuje spoštovanje, s tem pa si je prislužil tudi veliko spoštovanje občinstva. The New Power Generation pravijo, da na vsakem nastopu igrajo, kot da je njihov šefe še vedno z njimi na odru, njihovi koncerti pa so kalejdoskop največjih hitov iz vseh obdobij bogate kariere legendarnega glasbenika.Obuti maček je zgodba o mlinarjevem sinu Maticu, ki po očetovi smrti kot dediščino dobi le »hišnega mačka Fritza«. A ta se kmalu izkaže kot neprecenljiv sopotnik, saj s svojo iznajdljivostjo Maticu pomaga, da osvoji srce lepe kraljične Marjetice, premaga zlobnega grofa Brdavška, ki mu je obljubljena zamož, in na koncu zasede prestol.se je oprl na znano pravljico, vendar jo je razširil, zrimal in posodobil v »družinski mijauzikl«, ki ima v svoji večplastnosti ponuditi vsakomur nekaj: pravljičnost in dinamično dogajanje otrokom, duhovite besedne domislice in družbenokritične osti odraslim, veselje do življenja, glasbo in ples pa vsem skupaj. Predstava v režijije primerna za otroke od 7. leta starosti.V ljubljanski Drami bo na velikem odru ponovno nastopilaskupaj zin. Glasbeni projekt Maček Muri in Muca Maca z besedilomsodi med največje bisere slovenske glasbene produkcije za otroke in tudi odrasle.Letos mineva že 34 let od izida kasete in v tem času je bilo prodanih preko 113 tisoč izvodov kaset in zgoščenk – glasbeni projekt je štirikrat platinast. S temi pesmimi in glasbo so odrasle številne generacije: poslušajo jih otroci od drugega do desetega leta starosti in se vrnejo k njim po srednji šoli in pozneje, ko sami postanejo starši. Tako je glasba, ki si jo je kitarist in skladatelj Jerko Novak s sodelavci zamislil kot rokovski projekt, postala biblija roka. Je prvi stik otrok z glasbo, radi pa ji prisluhnejo tudi starejši, celo babice in dedki. Morda je za to zaslužna prav moč Kovičeve poezije, ki v prispodobah nekega »mačjega sveta« pripoveduje zgodbe človeškega vsakdana. Seveda pa k temu pripomore izvrstna interpretacija Nece Falk, ki je vdihnila življenje vsem opevanim mačkam – debelim in suhim, pridnim in gansterjem, piflarjem in uživačem.