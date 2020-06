Namigi prireditev: Nismo pozabili na vas, Plašč in Tomaž Domicelj

Sreda, 3. junija

Nismo pozabili na vas



Plašč

Plašč Foto Jaka Babnik

Tomaž Domicelj: Peta akustika

Tomaž Domicelj Foto Arhiv Festival Ljubljana

Svoja vrata v pot baletne umetnosti in kreativnosti tokrat baletniki odpirajo pri vas doma z baletnim koncertom plesnih duetov vrhunskih umetnikov in posebno gostjo, primabalerino. Baletni plesalci se zavedajo, da je občinstvo, ki v času epidemije ni moglo obiskovati baletnih predstav in drugih baletnih prireditev, njihov najboljši prijatelj. Vedo, da obiskovalci nanje niso pozabili, zato jim s koncertom sporočajo, da tudi oni niso pozabili nanje. Baletni plesalci SNG Opere in baleta Ljubljana in Društva baletnih umetnikov Slovenije bodo nastopili v neposrednem televizijskem prenosu na programu TVS2.»Gala baletni koncert, ki ga ustvarjamo z vrhunsko mednarodno ekipo, je dokaz neuničljive želje po Umetnosti, nastopanju in premagovanju na videz nepremagljivih ovir. Predstavlja zmago nad vsem, kar nas je v preteklih mesecih ustavilo. Presežke, ki so nastali v sodelovanju med strokovnimi in javnimi institucijami, si bo na televizijskih zaslonih mogoče ogledati s prenosom v živo z našega odra,« je prenos baletnega koncerta pozdravil, ravnatelj gledališča.Tudi Gledališče Celje odpira svoja vrata z uprizoritvijo predstave glasbenega gledališča po motivih novele Plašč, v kateri je humorno in sočutno oblikoval lik bednega malega uradnika. Ta je vse življenje delal, a je kljub temu živel revno življenje. Novela Plašč je bila v tistem času glasna kritika socialnih in moralnih krivic. Gogolj, mojster pronicljive družbene satire, v noveli Plašč zariše lik uradnika Akakija Akakijeviča kot arhetip čistosti znotraj neizprosnega hierarhično pogojenega zbirokratiziranega sveta. V izčrpnem in bridkem izrisovanju anomalij ruske meščanske konvencije se antiheroj Akakij kaže kot absolutni antipol bolestnemu povzpetništvu, površinskemu potrošništvu in obsedenosti s pozicijo moči.V predstavi sta uporabljena pesemNova hvalnica in citat iz uvoda v pesnitev Na ves glasv prevodu Toneta Pavčka. Režija:. Igrajo:inPeklensko dvorišče bo s svojim magičnim in intimnim okoljem prizorišče zdaj že tradicionalnega poletnega akustičnega Domiceljevega koncerta na ljubljanskem festivalu. Peta akustika bo resnično že peta tovrstna predstavitev začetnika slovenskega kantavtorstva, ikone. Nadaljevanje dosedanjih nastopov, imenovanih Čista akustika, bo tako nov povzetek njegovih najzanimivejših ubesedenih skladb kakor tudi svež pristop do nekaterih njegovih povsem instrumentalnih izvedb.K temu bo s svojo improvizatorsko ustvarjalnostjo zagotovo veliko prispeval tokratni Domiceljev gost, revirski harmonikar. Tori je najširšemu občinstvu znan predvsem kot član folk rock skupine Orlek in je v svoji pisani karieri nastopal že na petih celinah, v številnih prestolnicah in na zelo pomembnih prizoriščih. Z lastnimi posnetimi projekti pa je harmoniko raztegnil od folklorne glasbe prek klasike in poezije do tanga.