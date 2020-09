Namigi prireditev: Nova rasa, Mobilni telefoni in Zbor Filharmonije

Petek, 25. septembra

Nova rasa



Orkester mobilnih telefonov

Orkester mobilnih telefonov Foto Arhiv Narodnega Doma

Vrhovi slovenske zborovske glasbe 1

Sebastjan Vrhovnik Foto Jana Jocif

Nova sezona v Mali drami je podnaslovljena Lebdenje, začetek pa bo slavnostno zaznamovala krstna uprizoritev satirične drame avtorja in režiserjaNova rasa, v kateri igrajoinDva mlada slikarja, Adolf Hitler in Viktor Karlstein, se želita vpisati na Akademijo likovnih umetnosti na Dunaju, ampak jima ne uspe. Veliko pozneje, leta 1944, sta oba v Berlinu: Hitler je postal firer, Karlstein pa znanstvenik, ki za potrebe vermahta konstruira novi monstruozni bitji, moškega in žensko. Dve telesi, po njegovih algoritmih nadčloveka z multiplicirano močjo, ki bosta spočeli novo raso Überrasse. Prvi pogoj za uspešnost tega eksperimenta naj bi bil, da so deli teles, ki sestavljajo novi kreaturi, arijskega porekla, kar pa se izkaže za težavo, saj leta 1944 v Berlinu čistega »arijskega materiala« ni več na pretek in tako pride do usodne napake …Dobro uglašeno sodelovanje tehnologije in človeka je izziv, s katerim se nepretrgoma ukvarjamo. Švedski skladatelj in zvočni umetnikje s svojim izjemnim čutom za pravo razmerje in sinergijo obeh svetov naše sodobnosti zgradil most, ki ni le eleganten, temveč tudi zveni čudovito. V takšnem duhu je nastal Lindov projekt Orkester mobilnih telefonov – ad hoc orkester posameznikov, ki načeloma niso glasbeniki, pač pa njihovi pametni telefoni služijo kot inštrumenti.Za sodelovanje ni potrebno predhodno glasbeno znanje, dovolj je dobršna mera radovednosti in nekaj zbranosti. Pri tem orkestru lahko torej sodeluje skoraj vsak; poleg omenjenih vrlin je treba prinesti s seboj še (napolnjeni) pametni telefon in se udeležiti vaje s skladateljem.Gre za prvi koncert Pretežno vokalnega cikla Zbora Slovenske filharmonije. Uvodni del sporeda z vsebinsko uglašenimi marijanskimi skladbami opozarja na začetke »naše« umetniške glasbe konec 16. in v 17. stoletju ter seže s p.v polpretekli, zinpa neposredno v naš čas. Delainpomenljivo govorijo o obdobju okrog pomembne slovenske glasbene revije Novi akordi, s skladbamain mlajšegapa spored seže na polje ljudskega v koncertni preobleki. Zboru Slovenske filharmonije bo dirigiral