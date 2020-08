Namigi prireditev: Nune v akciji, Shots in Ideja

Četrtek, 6. avgusta



Producent muzikalov Mamma Mia! in Briljantinaje za slovenske odrske deske pripravil še en veliki svetovni hit – glasbeno komedijo Nune v akciji. Komedija (v originalu Nunsense) je delo avtorja, ki je bilo premierno uprizorjeno decembra 1985 v gledališču Cherry Lane in je druga najdlje izvajana predstava na Off-Broadwayu. V zadnjih tridesetih letih je predstava postala pravi mednarodni fenomen, saj je bila prevedena v več kot 26 jezikov in si jo je ogledala publika po vsem svetu. Gre za domiselno zgodbo o petih redovnicah, ki se znajdejo v denarnih težavah in so prisiljene pripraviti dobrodelni šov, v katerem pa hoče biti vsaka od njih prva zvezda.V slovenski različici nastopajoin. Kot glasbeni vodja in instrumentalist pri predstavi sodeluje. Predstava bo tokrat v sklopu 86. Festivala Ljubljana.Od ustanovitve leta 2016 si festival prizadeva, da v mesto prinese nove kreativne koncepte, ki prek filmskih projekcij in delavnic posegajo v prostor ter ga s tem na novo ovrednotijo. Shots daje možnost novodobnim filmskim avtorjem, da se v Slovenj Gradcu izrazijo, gledalcem pa nudi priložnost, da se s filmi in njihovimi ustvarjalci povežejo. Kritično razmišljanje ter vidik filmskega izobraževanja so temeljni koncepti festivala, ki s svojo pestrostjo filmskega izbora v okolje vnaša nove izzive, Slovenj Gradec pa postavlja ob bok vsem velikim filmskim mestom.Zaradi situacije, v kateri smo, bodo letos namesto 22 filmov predvajali 13 mednarodnih filmov. Danes bodo predvajali filme iz Slovenije, Turčije, Madžarske in Ukrajine, festival pa bodo odprli z omnibusom Kratki rezi, pod katerega se podpisujejoinRazstava, ki je razdeljena na več tematskih sklopov – od umetnosti prek medicine in astronomije pa do matematike in biologije –, bo na javnem vodenju skupaj z drobci starogrške mitologije predstavljena kot raznovrsten, a hkrati enoten svet, katerega razcvet je za vedno spremenil tok zgodovine.Znanost in tehnologija sta še dandanes področji, na katerih se tesno prepletata razum in veščina. Če prvemu ves čas pojemo slavospeve, drugo večkrat spregledamo, kar odzvanja tudi v boljši prepoznavnosti boginje modrosti Atene in večkrat pozabljenem kovaškem bogu Hefajstu. Kljub vsemu pa sta v antični Grčiji oba predstavljala pomemben del olimpskega panteona. Razstava je na ogled do 9. avgusta.