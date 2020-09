Namigi prireditev: Oči, ki letijo, Not Dead Enough in Theresa Plut

Ponedeljek, 28. septembra

Not Dead Enough Foto Peter Giodani



Dissonance s sopranistko Thereso Plut

Theresa Plut Foto Arhiv Kd Nova Gorica

Po uspešni predstavitvi dela v nastajanju na letošnji Platformi sodobnega plesa v Mariboru avtorice in izvajalkeinna velikem odru Kina Šiška predstavljajo krhko koreografijo/gibalno uprizoritev Oči, ki letijo. Uprizoritev se vrti okrog poetičnih podob, v katerih lahko gledalec krepi osebno imaginacijo, čustva in afekt. V nasprotju z ukazovalnimi podobami, ki dominirajo v našem bivanjskem prostoru in nas delajo šibke ter bolj odvisne od avtoritete, v ospredje stopajo podobe, ki vznikajo in ponikajo, zavedajoč se krhkosti individualne integritete in avtonomije.Predstava je prvi del v procesno-raziskovalnem delu avtoric, v za zdaj še nedoločenem nizu -ologij. Premiera bo na sporedu danes, ponovitev pa jutri.je nekakšen vestern. Postavljen je nekam daleč nekje v preteklosti, a bi lahko bil tudi zgodba tukaj in zdaj. Avtorska predstava se poigrava s prenosom filmskega žanra v gledališki prostor. Osvetljuje boj malega človeka proti sistemu. Raziskuje, kdo je šerif Divjega zahoda 21. stoletja. Izziva naše predstave o spolnih vlogah, se sooča z zatiranjem, preizprašuje temeljne družbene vrednote in nas postavlja pred temeljno vprašanje: koliko je na koncu vredno naše življenje?Avtorji besedila so ustvarjalke in ustvarjalci predstave, ki bo premierno uprizorjena danes, ponovitve pa bodo 29. in 30. septembra ter 2., 3., in 4. oktobra.Originalni godalni kvartet Dissonance sestavljajo violinistain, violistin violončelist. Tokrat pa bo zaradi neodložljivih obveznosti znotraj Slovenske filharmonije v Kulturnem domu Nova Gorica kvartet nastopil v nekoliko drugačni zasedbi zna drugi violini inna violi.Na novogoriškem odru se bo glasbenikom pridružila. Koloraturna pevka kanadsko-slovenskega rodu sodi med naše najuspešnejše operne in koncertne pevke in kritike po svetu navdušuje s kristalno jasnim glasom z izrazitimi višinami, izjemnimi koloraturami ter dramatičnostjo izraza.