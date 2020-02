Namigi prireditev: Očiščenje, Agnes Momirski in Divji v srcu

Petek, 21. februarja



(1977) velja za pisateljsko zvezdnico in se v svojem pisanju nenehno ukvarja z bolečim obdobjem estonske zgodovine, ki sta ga zaznamovali sovjetska in nacistična okupacija. Mednarodni uspeh ji je prinesla drama Očiščenje, ki izriše precej drugačno sliko povojne in polpretekle Estonije, kot jo slika uradna zgodovina. Dogajanje ves čas preskakuje v času, iz časa sovjetske okupacije Estonije ob koncu druge svetovne vojne v devetdeseta leta preteklega stoletja, ko je Estonija razglasila neodvisnost.Očiščenje je ostra, bridka in kruta drama o ceni preživetja v razčlovečenem in krutem represivnem sistemu, je drama o ljubezni, izdaji in žrtvovanju, ki postavlja vprašanja o intimnih odločitvah posameznika in politični odgovornosti v represivnih režimih. Režija:. Premiera.Odprtje razstave slikarskega tria Divji v srcu (), ki se mu je pridružil slikarČeprav imajo dela razpoznaven osebnostni podpis, se slogovne raznovrstnosti in posamezni pristopi povežejo v enovito slikarsko okolje, iz katerega izžareva umetniška strast, buhti življenjska energija in skače veselje od in do slikarstva. Samosvojo in edinstveno neformalno skupino, zavezano figuraliki, združuje zavest o moči slike, prepričanje o poslanstvu podobe in značilna uporaba barv, motivov in kompozicij, ki spletajo pripovedi, vlečejo v globine, držijo na površini ali izstrelijo v prostor.Odprtje razstave multimedijske umetnice, ki je v sklopu rezidenčnega programa v MGLC Švicariji ustvarila novo delo siXren (Verbum Medicinae). Delo siXren (Verbum Medicinae) ima dve pojavnosti; je glasbeni performans, ki bo v MGLC Švicariji izveden premierno, in je ambientalna videoinstalacija.Umetnica se navdihuje pri starodavnih načinih izvajanja tako imenovane zdravilne retorike in raziskuje psihoaktivne učinke starodavnih verbalnih in zvokovnih formul, ki so se uporabljale v zdravilnih ritualih. Razstava bo na ogled do 24. maja.