Namigi prireditev: Oho, Žabe in 69 položajev

Uveljavljena ekipa ustvarjalcev slovenske neodvisne scene s predstavo, ki je tokrat v okviru festivala Bobri, vabi v barvit svet mnogoterih zgodbic, ki se porajajo in razblinjajo v sozvočju giba in glasbe. Ko plesna predstava za svojo zgodbo jemlje gledališče samo, otroško domišljijo pa spodbuja z lahkotnim prehajanjem med kratkimi, hudomušnimi prizori, se nam pred očmi izriše nekaj, kar bi lahko opisali kot mešanico nemega filma, risanke in gledališča.Ponekod smešna, ponekod burna, predvsem pa nepredvidljiva zvočna slika plesalcema dovoljuje svobodo, da brez besed, predvsem z gibom in mimiko pripovedujeta svoje zgodbe in negujeta otroško domišljijo. Avtorja in izvajalca:. Režija:. Za otroke, starejše od pet let.Močvirje. Barje. Kjer se v mehko, razmočeno zemljo pogreza vse, kar ni dovolj trdno. Kjer metafizika srka vase fiziko in popotnika v krogih vrača na točko nič.besedilo podnaslavlja Prilika o ubogem in bogatem Lazarju, ustvarjalce predstave pa poleg moralitetne strani drame zanima odpiranje prostorov, ki nastanejo ob asociativnem branju besedila. Želja po tem, kar nismo, ustvarja notranjo napetost. Začasno jo poteši fantazma o Drugem – boljšem, hitrejšem, spretnejšem, modrejšem, lepšem, bogatejšem. A Drugi se vedno izmika, tudi Strniševemu hudiču, ki sleherniku znova in znova poskuša pomagati, hlepi pa po svojem koncu in izhodu iz večnosti.Strniševe Žabe ostajajo sveže tudi 50 let po tem, ko so prvič izšle. Režija:. Igrajo:Eksces, golota, orgiastična erotika, obredni užitki, sodelovanje občinstva in politični angažma – vse to so izrazi seksualne utopije, značilne za protikulturo in eksperimentalne performanse šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ta vodeni ogled arhiva uprizarjanja spolnosti je zafilter, prek katerega raziskuje nerešena vprašanja glede spolnosti v današnjih sodobnih praksah. Pri tem njeno telo postane polje za eksperimentiranje in glede na okolje, ki ga obdaja, vzniknejo nenavadne spolne prakse.Performans predavanje 69 položajev (1. del: izštekano) je izvleček iz izvirnega performansa 69 položajev. Obiskovalca vodi skozi prostor s pomočjo besedil, filmov in podob, ki prek giba in govora oživijo, da bi začutil povezavo med intimnim in javnim prostorom.