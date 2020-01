Namigi prireditev: Oni, Carboflora in Simfoniki ter Otroški pevski zbor RTV Slovenija

Torek, 7. januarja

Oni

Tanja Vujinović: Carboflora

Tanja Vujinović, Karboflora, generativna instalacija, 2019 Foto Tanja Vujinović

Dopoldan s Simfoniki in Otroškim pevskim zborom RTV Slovenija

Kje je Tina? Foto Arhiv Cd

Duhovito plesno-cirkuško predstavo, ki poziva k strpnosti, povezovanju in vedremu pogledu na življenje, je koreografirala, nastopajo pa plesalci in plesalke Plesne šole Kazina. Predstava Oni govori o ljudeh, ki na svoj način, s svojo kulturo, idejami in iskricami v očeh bogatijo naša življenja. Vsak gledalec drugače opredeli junake, poveže jih lahko z aktualnimi težavami v družbi, s krvavo zgodovino vojn ali pa v junaku prepozna sebe.Plesne junake spoznamo kot veselo druščino, ki v svoje okolje prinaša veselje in radost. Ne glede na izključno pozitivne lastnosti, ki jih nosijo s seboj, opazovalca zmotijo. Nejevoljo izraža z omejevanjem odra, odvzemom glasbe in nato še svetlobe. Plesalci pa poskušajo iz vsake situacije potegniti najboljše, ne prepustijo se melanholiji in obupu. Z vsako novo postavitvijo v prostoru nam pričarajo nov svet, plesne tehnike se prepletajo, dodane so prvine akrobatike in žongliranja. Predstava tako združuje moderne plesne tehnike in našo etnoglasbo, tradicijo približa mlajšim generacijam ter s tem daje velik pomen ohranjanju in varovanju kulturne dediščine.V ciklu predstavitev Slovenskega društva likovnih kritikov z naslovom Likovni kritiki izbirajo se po izborutokrat predstavlja. Tanja Vujinović v svojih delih često opozarja na naraščajočo onesnaženost okolja na način predstavljanja zgodovinske in kozmološke vloge različnih organskih elementov za življenje na planetu Zemlja.Delo Carboflora izvirno povezuje tok podatkov iz najbližje merilne postaje, ki meri vsebnost petih najpogostejših onesnaževalcev zraka in tako uravnava višine petih rastlin v aplikaciji.Kantata Kje je Tina? je zasnovana kot splet samostojnih glasbenih stavkov (skladb, songov), ki jih besedilno spretno povezuje igralec. Beseda kantata lahko za mlada ušesa zazveni pretežko, vendar se Kje je Tina? zelo spogleduje z muzikalom. Gre za izjemno besedilno delo, nastalo po resnični zgodbi, in spretno karakterno uglasbitev Matevža Goršiča.Tina gre z očkom v mestni park, a on zaradi prevelike utrujenosti zadremlje na klopci. Tino pa zanima dogajanje okoli nje: guga se na gugalnici, opazuje metulja in opazi veverico. Steče za njo in … in se izgubi. Kje je Tina? Jo bomo našli? Solistka:. Tina:. Oskar: