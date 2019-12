Namigi prireditev: Oranžni 4, Sodobno slovensko slikarstvo in Mesto, ki so mu rekli čudež

Četrtek, 12. decembra



Oranžni 4: V spomin Ivu Petriću

Sodobno slovensko slikarstvo - tretja generacija

Suzana Brborović, Bridge countries-Idealisation, 2018, akril, tuš, platno, 190 x 240 cm. Foto Suzana Brborović



Mesto, ki so mu rekli čudež

Mesto, ki so mu rekli čudež Foto Muzej Velenje

Septembra 2018 preminulije kot umetniški vodja Slovenske filharmonije med letoma 1979 in 1995 vizionarsko usmerjal delovanje, umetniško pot in rast filharmoničnega orkestra ter ga popeljal na številne turneje po Evropi. Leta 1987 je za godalni orkester napisal Dresdner Konzert (Dresdenski koncert), ki odpira tokratni glasbeni večer, posvečen spominu na Petrića.Leta 1980 je kot gosta na dirigentski podij Orkestra Slovenske filharmonije povabil v Dresdnu rojenega, danes uglednega maestra najprestižnejših opernih odrov ter simfoničnih in vokalno-instrumentalnih koncertov, ki v svoji diskografiji šteje več kot 135 izdaj. Haenchen, tudi »dirigent leta 2017« po izboru priznane nemške glasbene revije Opernwelt, bo z Orkestrom Slovenske filharmonije ob Petrićevem delu predstavil še Godalni kvartet »Serioso«, ki ga je orkestriralin je po katastrofalnem sprejemu krstne izvedbe za skoraj sto let obležal v arhivu Dunajskih filharmonikov, ter Simfonijo št. 6, ki jo je skladatelj označil za najdrznejšo.Sodobno slovensko slikarstvo je po veliki zgodbi, ki je dosegla vrhunec v osemdesetih in devetdesetih letih ter še traja, zašlo v krizo. V novem tisočletju je odkrito novo slikarstvo, ponovno in prelomno vračanje k sliki.Dandanes najbolj izstopajo. Razstava torej predstavlja najmlajšo generacijo slovenskega slikarstva, ki že doživlja uspehe tudi v tujini. Razstava bo na ogled do 19. januarja 2020.V zadnjem mesecu leta, ki ga je zaznamovala 60. obletnica odprtja velenjskega mestnega središča, bodo na Velenjskem gradu odprli novo stalno razstavo, posvečeno najmlajšemu slovenskemu mestu. Na fotografijah je dokumentirano nastajanje sodobnega mesta Velenja.Zbirka zajema čas od 1945 do 1960, ko je Velenje začelo dobivati novo podobo. Iz majhnega, podeželskega trga pod Velenjskim gradom je nastalo sodobno, urejeno, moderno mesto, tako imenovani socialistični čudež. To je bil čas udarniškega, prostovoljnega dela in tudi silovitega razmaha velenjskega premogovnika, temelja za razvoj Velenja. Za obiskovalce bodo prvič odprli vrata prenovljenih razstavnih prostorov.