Namigi prireditev: Otoki, Žarkolom in Natalija Šaver

Torek, 6. oktobra

Carolyn Carlson Company: Otoki (Islands)

Žarkolom

Tadej Droljc: Žarkolom Foto Arhiv Festival Lutke



Natalija Šaver

Natalija Šaver Foto Arhiv Cd

Od sedemdesetih let in slovite koreografije Density 21.5, ki jeprislužila status zvezdniške koreografinje Pariške opere, je solo najljubša forma kalifornijske ustvarjalke. Pomeni ji temeljno obliko koreografskega dela in trenutek primarnega stika s plesom. Opus več kot stotih del sestavljajo številne prelomnice v zgodovini sodobnega plesa, tudi The Year of the Horse, Blue Lady, Steppe, Maa, Signes, Writings on Water in Inanna. Leta 2006 je kot prva koreografinja prejela zlatega leva Beneškega bienala.Otoke tvorijo trije soli in duet: Sedma ženska, Sedmi moški, Ženske vetra ter Mandala so dela, s katerimi se Carlsonova vrača k iskanju svojega bistva, lastne intime, hkrati pa razkriva vso lepoto in moč, ki jo izžareva samostojno plesalčevo telo. Uvod v program in nastop v prvem solu pripada, francoskemu jazzovskemu skladatelju in saksofonistu, v zadnjih letih enemu najpopularnejših imen sodobnega francoskega jazzovskega prizorišča, ki svoj zvočni prostor ustvarja tudi s pomočjo hkratne računalniške obdelave zvoka.bazira na prostorskih avdiovizualnih objektih, narejenih iz lomljenih svetlobnih žarkov in zvoka. Ti objekti se izogibajo definiciji – ko jih opazujemo, ne vemo, ali poslušamo zvok gibljive svetlobe ali vidimo vizualno utelešenje zvoka ali pa nekaj vmes. V poetičnem prostoru Žarkoloma so vse te interpretacije možne. Ti avdiovizualni objekti se nenehno spreminjajo in tako ustvarjajo abstraktno naracijo.(1981) je slovenski intermedijski umetnik in kreativni programer, ki se primarno posveča avdiovizualnemu komponiranju na preseku digitalnih in analognih medijev.je slovenska umetnica številnih darov: pianistka, skladateljica, klasična in sodobna glasbenica ter pomembno ime v novem gibanju, ki raziskuje ustvarjalno stičišče klasične in sodobne glasbe.Njen zadnji projekt Atmospherica je njen umetniški manifest. Temeljno polikromatičen, neprestano razvijajoč se iz enega tona v drugega; Atmospherica je popolnoma skladna in razkriva prefinjeno kompilacijo zvokov. Združuje dva svetova: nežnost, zasanjanost iz opusater klasično postavljeno, vendar posodobljeno in nekoliko bolj ritmično usmerjeno glasbo Natalije Šaver.