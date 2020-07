Namigi prireditev: PikniKoncert, Kakšne barve je parazol? in Sfera3

Torek, 7. julija

5. PikniKoncert

Kakšne barve je tvoj parazol?

Patricija Zupančič, 14 let, OŠ Veliki Gaber Foto Narodna Galerija

Tanja Vujinović: MetaVrt Sfera3

Sfera 3 Sektor P Foto Tanja Vujinović



Sfera3

PikniKoncert je družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani in pijači. PikniKoncert je drugačna oblika preživljanja prostega časa, saj omogoča kvalitetno kulturno doživetje, ki se prepleta s sproščenim druženjem in ekološko osveščenostjo. V poletnih mesecih torej vabijo, da se ob četrtkih popoldan umaknete iz poletne vročine, se v parku Tivoli pod borovci v bližini Tivolske promenade sprostite na piknik odeji in nekaj malega prigriznete ob poslušanju etno in folk koncertov. Predstavili bodo glasbo z vseh koncev sveta, tradicionalne inštrumente in različne tehnike petja. Če ste glasbeni navdušenec, pa prinesite tudi svoje inštrumente, saj bo po končanem koncertu oder odprt za vse.Otvoritveni dogodek, ki bi moral biti prejšnji četrtek, je bil zaradi slabega vremena prestavljen na danes. Nastopila bo skupina Beer Belly iz Kranja, katere glasba pokriva področja tradicionalne irske, škotske in keltske kulture od preigravanja znanih tradicionalnih pesmi do manj znanih irskih, škotskih in keltskih pesmi. Svoj program popestrijo tudi z lastnimi skladbami ter slovensko ljudsko glasbo prirejeno na nekoliko drugačen način.Na natečaju, ki ga je Narodna galerija pripravila ob 150. obletnici rojstva slovenskega slikarja impresionista, je bila izpostavljena slika Rdeči parazol. Umetnina je del galerijske stalne zbirke in jo šolarji dobro poznajo.Do konca maja, ko se je natečaj zaključil, je kljub izzivom šolanja na daljavo in nepredvidljivim razmeram v času karantene na galerijski naslov prispelo skoraj 300 izdelkov iz vse Slovenije. Otroci in mladi so preprosto navdušili s svojo ustvarjalnostjo in izvirnimi idejami, izbrani izdelki pa bodo do 3. avgusta na ogled na Vegovi ulici.je virtualni futuristični vrt in ekosistem imaginarno-realnih stvari. Vsebuje majhne in velike instrumente-organizme: reaktorje, zbiralnike, večnamenske kapsule, sintetične rastline, asteroide in osrednji vodnjak za čiščenje vode in proizvodnjo energije. Je vabilo k razmišljanju o ekologijah sveta in omrežjih, katerih del smo. Ta futuristična in sintetična biosfera je kraj možnega, dejanskega in njunega medsebojnega prepleta. Večnamenske kapsule nosijo digitaliziran biološki material in pripravljajo podlago za črpanje materiala iz asteroidov. Zbiralci zbirajo material, reaktorji sodelujejo v vrsti postopkov obdelave tega materiala.Sfero3 sestavljajo sektorji: Otok, Plasmonika, A in P. Zgleduje se po analognih lokacijah na Zemlji, kjer se izvajajo simulacije, vaje in raziskave, kot so Rio Tinto v Španiji ali polja v Matisu v Islandiji.