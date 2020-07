FOTO:Namigi prireditev: Piranski večeri, Stoletje mjuzikla, Betonske sanje

Četrtek, 2. julija

42. Piranski glasbeni večeri

Anja Kožuh Foto Avditorij Portorož



Stoletje mjuzikla

Stoletje mjuzikla Foto Jaka Varmuž

Betonske sanje II

Mehti Nazeri Gahkani: Ali Hashem Daily Work Foto Mehti Nazeri Gahkani

Mednarodni komorni festival Piranski glasbeni večeri že štiri desetletja ponuja vrhunske poletne koncerte v Piranu, kjer se čudovita zvočna kulisa postavlja ob bok arhitekturni. Namen festivala je nadaljevati glasbeno tradicijo, začeto s slovitim violinistom in skladateljemter Accademio dei Virtuosi iz 18. stoletja in krepiti čezmejno sodelovanje.Programska pestrost se kaže tako v izvajalskih zasedbah kot v izboru avtorjev oziroma obdobij, ki jih ti predstavljajo: od srednjeveške pesmi prek baročnih mojstrov in velikanov klasicizma do romantikov in sodobnih skladateljev ter glasbenih novitet uveljavljajočih se skladateljev. Na otvoritvenem večeru bosta nastopili(violina) in(harfa).Predpremiera predstave, v kateri bodo predstavili 27 hitov iz najznamenitejših muzikalov. Avtor veznega besedila in režiser uprizoritve je danes eden najuglednejših evropskih režiserjev muzikalov, Čeh, ki v Stoletju mjuzikla predstavlja odlomke iz devetnajstih muzikalov od tridesetih let prejšnjega stoletja do danes: Lasje, Nesrečniki, Mačke, Evita, My Fair Lady, Jekyll and Hyde, Miss Saigon, Zgodba z zahodne strani, Jesus Christ Superstar, Cabaret, Goslač na strehi, Hello Dolly!, Fantom iz opere, Porgy in Bess, Mary Poppins, Aladin, Levji kralj, Notre Dame de Paris in Moulin Rouge.Peli in igrali bodoinZ natečajem so postavili vprašanje, v kakšnem smislu zmore fotografija prispevati k našemu razumevanju preteklega industrijskega razvoja, ki se danes kaže v širokem diapazonu pojavnih oblik; od stavbne dediščine prek sprememb urbanih in ruralnih krajin do lokalnih in globalnih ekoloških posledic industrializacije.Izbor desetih finalistov/-k je sestavila mednarodna žirija v sestavi:, arhitektka in fotografinja (Slovenija),, arhitekt in fotograf (Avstrija), in, fotograf (Slovenija). Na razstavi sodelujejo:in