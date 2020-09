Namigi prireditev: Plečnik & A-cappella, Uršula Ramoveš in Nora Turato

Petek, 11. septembra



Plečnik & A-cappella



Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape & San Salvador

Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape Foto Nada Žgank

Nora Turato: eto ti na

Nora Turato: eto ti na Foto Arhiv Mglc

S koncertom Slovenskega okteta se bo začel novi koncertni cikel Plečnik & A-cappella, ki bo potekal vse do 8. oktobra v Ljubljani. V koncertnem ciklu se dopolnjujeta glasba in arhitektura. Na petih slikovitihlokacijah bodo lahko obiskovalci prisluhnili petim priznanim zasedbam a cappella (Slovenski oktet, Gospelovski zbor Bee Geesus & Nuška Drašček, Jazzva, Komorni zbor KGBL in Ingenium Ensemble). S projektom želijo povezati dve umetniški zvrsti in s pomočjo edinstvene Plečnikove arhitekture poslušalcem oplemenititi njihovo doživljanje glasbe ter jim pripraviti pravo umetniško doživetje za oko in uho. Hkrati želijo s pomočjo koncertov širšo javnost privabiti v nekatere manj znane Plečnikove objekte.Člani Slovenskega okteta bodo na koncertu izvajali dela skladateljev, katerih doprsne kipe je Plečnik v tridesetih letih 20. stoletja postavil na bližnji Vegovi ulici. Koncertni cikel z izključno vokalnimi zasedbami je zamišljen kot predtakt festivala Europa Cantat 2021, ki bo potekal v Ljubljani prihodnje leto.Po nekajletnem premoru je skupina Uršula Ramoveš in Fantje iz Jazbecove grape letos marca izdala nov album Hribovske balade, na katerem je 12 pesmi, ki so jih konec februarja posneli v ljubljanskem Studiu Metro. Album bodo premierno predstavili v okviru festivala Druga godba.Tako kot na prejšnjih izdajah je tudi tokrat avtor vseh besedil, avtorica glasbe pa. Uršula je avtorica in nosilka zasedbe, katere stalna člana sta še vokalist, pianist in harmonikarter vokalist in kitarist. Nastopil bo tudi šestčlanski vokalno-tolkalni kolektiv San Salvador.Otvoritveni konec tedna nove razstave v Gradu Tivoli na ogled in posluh ponuja performans wow this huge wooden horse is great, ki ga bo umetnica, performerka in avtorica razstave eto ti na Nora Turato izvedla ob 18. uri, s ponovitvama ob 20. uri in v soboto, 12. septembra, ob 18. uri.V Amsterdamu živeča umetnica in performerkaje v svetu sodobne umetnosti svojevrsten čudežni otrok: v svojih poznih dvajsetih letih je zaslovela kot prepoznaven glas nove generacije. In sicer glas dobesedno: v energičnih in bistrih performansih vpije, popeva, narekuje in zapoveduje. Razstava eto ti na je prva slovenska predstavitev Nore Turato. Med izvajanjem performansa ogled razstave ni mogoč.