Namigi prireditev: Počitinške delavnice, Impulz in Tusta

Ponedeljek, 17. februarja

Zimske počitniške delavnice

Impulz (Impulso)

Impulz (Impulso) Rocío Molina Foto Arhiv Cd

Tusta

Tusta Foto Arhiv Factum

Otroke od 6. do 12. leta vabijo, da v Galeriji preživijo nekaj časa med zimskimi počitnicami. Tokrat bodo raziskovali in ustvarjali po navdihu umetnin na gostujoči razstavi Srbski modernizem 1880–1950. Izdelali si bodo barvite pustne maske in kostume, slikali in okrasili okvirje, modelirali v glini, stkali tekstilno krajino, obiskali bližnjo cerkev sv. Cirila in Metoda, se preizkusili v cirilici in vsak dan začeli z galerijsko telovadbo. Delavnice bodo potekale vsak dan do petka, 21. februarja, od 8. do 16. ure.Na današnji delavnici z naslovom Kakšno masko nosiš se bodo poigrali z opazovanjem upodobljenih ljudi na razstavi. Zgovorni izrazi na obrazih bodo razkrili, kako so se v resnici počutili portretiranci. Kako so ta občutenja izpostavili slikarji? V delavnici si bomo izdelali pustno masko v tehniki kaširanja in jo čustveno poudarili z barvami in vzorci.Glavna zvezda prvega Bi flamenko festivalase vrača! Ne v živo, pač pa s filmskim portretom, ki eno najprodornejših ustvarjalk aktualne in sodobne flamenko scene predstavi v fazi, ki je očem gledalcev največkrat skrita. Razkrije nam zapleteni, s surovo energijo in čustvi nabiti mehanizem nastajanja predstave Padec iz raja, s katerim je zaslovela in postala – največja.Predstavo je izvedla v pariškem Théâtre National de Chaillot, ki velja za enega večjih pariških koncertnih odrov. Film iz leta 2017 je režiral. Nastopajo: Rocío Molina,inSlovenska premiera čustvenega in angažiranega biografskega filma o znamenitem pevcu puljske punk skupine KUD Idijoti,. Od Tustovega zgodnjega odhoda je minilo sedem let. O njem govorijo člani vseh postav KUD Idijoti, vidni rockovski kritiki in glasbeniki z ex-Yu scene, pa tudi njegova družina, prijatelji in delavci iz ladjedelnice Uljanik. Tako iskrena in osebna pričevanja zaokrožujejo zgodbo o človeku, ki je s svojim življenjem in stališči vplival na ljudi in njihovo družbeno zavest.Film, ki je nastal v hrvaško-srbsko-makedonski koprodukciji, je režiral. Na premieri bodo prisotni člani KUD Idijotov,in