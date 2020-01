Namigi prireditev: Podatki in suverenost, Polsestra, Juri Muri v Afriki pleše

Četrtek, 16. januarja

Podatki in suverenost

Polsestra

Polsestra Foto Urša Premik

Juri Muri v Afriki pleše

Juri Muri v Afriki pleše Foto Luka Gorjup, Miha Sagadin

Pred nami je nov niz zanimivih dogodkov v sklopu 26. bienala oblikovanja BIO 26| Skupno znanje, ki s številnimi razstavami in spremljevalnimi projekti raziskuje področje krize informacij. Danes bo v Galeriji Kresija otvoritev gostujoče razstave Podatki in suverenost, kjer bodo predstavljena umetniška dela, ki predlagajo različne strategije ohranjanja spletne suverenosti in postavljajo nadaljnja vprašanja, s katerimi se mora soočiti vsak uporabnik interneta ...V petek, 17. januarja, so obiskovalci med 16. in 17.30 uro vabljeni na voden ogled po osrednji razstavi BIO 26| Skupno znanje s kustosoma v MAO, ob 18. uri pa bo v podhodu Ajdovščina sledil tretji dogodek v seriji BIO 26| Pogovori. V soboto, 18. januarja, bo med 11. in 14.30 uro vodeni ogled razstav Odprto znanje po lokacijah partnerskih institucij znanja: NUK, MSUM, Univerza v Ljubljani, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Dom starejših občanov Fužine in Delo.Novi slovenski film, ki so ga od premiere, 8. januarja, prikazovali v Kinodvoru, bo od danes naprej krožil po slovenskih kinih. Gre za zgodbo o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih okoliščin živeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. V glavnih vlogah nastopata, ki jo poznamo tudi kot režiserko filma Ne bom več luzerka, in, ki je za vlogo ene od polsester na 22. festivalu slovenskega filma v Portorožu prejela vesno za najboljšo glavno žensko vlogo. Ostale vloge igrajoink.Režiser Damjan Kozole pravi, da film govori o ljudeh, ki si ne znajo pokazati čustva naklonjenosti. Način, na katerega komuniciramo z drugo osebo, vedno izraža naše želje, strahove, frustracije. Kadar to počnemo na aroganten, agresiven način, ponavadi le prikrivamo lastno ranljivost.Plesna predstava v režijiizhaja iz znamenite slikanice. Juri Muri se noče kopati in pobegne v Afriko. Kmalu osvoji puščavo in živali ga sprejmejo za svojega prijatelja. V Afriki med drugim spozna, da človek »… lahko najde gostoljubno in odprto ljudstvo, ki ga sprejme in ga poduči, kaj je v življenju prav in kaj narobe, kaj je zabloda in kaj predsodek, in ne nazadnje, kako pomembno je biti čistoče vzor, ne le telesne, tudi tiste notranje, ki tke pristne prijateljske vezi«.S pomočjo afriških ritmov, glasbe v živo, lutk nenavadnih velikosti in veliko plesa predstava pripoveduje o geografiji, barvah in razlikah na tem svetu. Izvajalci:in. Primerno za otroke od 3. leta starosti.