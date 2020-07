Namigi prireditev: Poklon, Več kot pogled in Kibla2Lab

Petek, 3. julija

Poklon Radku Poliču

Klementina Golija: Več kot pogled

Klementina Golija: Več kot pogled Foto Klementina Golija

Kibla2Lab

Kibla2Lab Foto Boštjan Lah

Tradicionalno prireditev Poklon, ki jo že od leta 2003 vsako leto posvečajo enemu od slovenskih igralcev oziroma igralk, prirejajo ob rojstnem dnevu prve slovenske filmske zvezde, rojene v Divači, 7. julija 1907. Letošnji Poklon posvečamo– igralcu, ki je nastopil v skoraj šestdesetih celovečernih filmih, odigral več kot petdeset vlog v televizijskih filmih, dramah in serijah ter sooblikoval več kot sto radijskih iger. Ob tej priložnosti bo izšla tudi monografska publikacija Poklon Radku Poliču, v kateri stainpredstavila igralčev bogati filmski opus.Predvajali bodo filmIdealist (1973). Vloga v tem filmu je za Raca in njegovo kariero nedvomni presežek. Ne le zato, ker je kot mlad igralec moral zaigrati usodo človeka od mladeniških entuziastičnih let do popolnega človeškega razpada – od idealistovega optimizma do skrhanega in ogoljufanega starčka. Temveč tudi zato, ker je Martina Kačurja zaigral zanesljivo, čvrsto in v enem zamahu.se je rodila na Jesenicah. Slikarstvo je študirala na Accademii di Belle Arti v Milanu, kjer je leta 1990 diplomirala. Magistrski študij je nadaljevala na ALUO v Ljubljani, kjer je magistrirala iz grafike in slikarstva. Študijsko se je izpopolnjevala v Bostonu, New Yorku in Parizu. Za njo je več kot 120 samostojnih razstav, sodelovala pa je na več kot 300 skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela številna priznanja in nagrade.Tokrat jo v Kamniku predstavljajo v okviru skupnega projekta – razstave z naslovom Več kot pogled, kjer je sodelovalo več institucij, pod okriljem teh pa je nastala tudi pregledna monografija slikarke, ki jo je oblikovno zasnovalaOdprli in predstavili bodo raziskovalni intermedijski laboratorij Kibla2Lab, ki deluje na stičišču umetnosti, kulture, znanosti, tehnologije in gospodarstva. Namen laboratorija je transdiciplinarno izobraževanje in ustvarjanje interdisciplinarnih storitev ter produktov.Odprtje bo pospremila predstavitev področja delovanja laboratorija, vsebinskih in tehnoloških usmeritev, demopredstavitve pilotnih projektov, interaktivne simulacije v okoljih virtualne in navidezne resničnosti ter predstavitev projekta Ljubezenski stroj intermedijske umetnice