Namigi prireditev: Poletna noč, Freeforms Preddvor in Sandi Červek

Četrtek, 3. septembra



Poletna noč: 75 let Big Banda RTV Slovenija

Freeforms Preddvor 2020

Lombar Tomi Boštjan Perovšek, glasbenik. Foto Tomi Lombar

Sandi Červek: Slike 2018-2020

Sandi Červek, Slika, 2018, olje in svinčnik na platnu, 90 x 130 cm Foto Miha Mally

Tradicionalna Poletna noč bo tokrat posvečena osrednjemu nosilcu nastanka in razvoja slovenske zabavne in jazzovske glasbe – nekoč Plesnemu orkestru Radia Ljubljana, danes Big Bandu RTV Slovenija. Trdne umetniške temelje je zasedbi postavil prvi dirigent in skladatelj filmske glasbe. Orkester je glasbeno zgodbo o uspehu od šestdesetih let prejšnjega stoletja pisal z izjemnim dirigentom, ki mu je posvetil več kot 4000 priredb in skladb. Po Privškovi upokojitvi leta 1992 je dirigentsko vodstvo orkestra prevzel, poleg njega pa šein drugi, umetniško pa ga je od leta 2002 do 2013 vodil dotedanji saksofonist. Delo orkestra danes koordiniratainOb spremljavi Big Banda RTV Slovenija in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bodo zapeliin. Dirigenti bodo Lojze Krajnčan, Tadej Tomšič in Patrik Greblo.Tretja slovenska izvedba mednarodnega festivala improvizirane glasbe in svobodnih oblik Free Forms Preddvor bo potekala od 3. do 6. septembra 2020. Uvodno dogajanje festivala ponovno gosti Trubarjeva hiša literature v Ljubljani, novinarski konferenci pa bo sledila glasbena napoved festivala. Nastopila bosta(elektronika, zvočni prostori) in Avstrijec(bobni, tolkala), nabor ostalih glasbenikov iz tujine pa iz dneva v dan kreira korona.Osrednji glasbeni dogodek festivalav petek predstavlja koncertni večer v atriju gradu Hrib v Preddvoru. Kot programska novost se tako v festivalsko dogajanje od 4. do 6. septembra s slikarskim maratonom najprej vmešča likovna umetnost, v soboto, 5. septembra pa še kulinarika.Fokus razstave bo na predstavitvi avtorjevih manj znanih slikarskih del, ki jih zaznamujejo geometrične izrazne osebne pripovedi.zaznamujejo različna ustvarjalna obdobja – od zgodnjih začetkov snovanja predmetnega sveta, do enobarvnih črnih slik, ki pomenijo vrhunec njegovega ustvarjanja, in do zadnjega, manj znanega obdobja, za katerega so značilne slike z avtorjevim rokopisom z izrazitimi posameznimi geometričnimi liki na samo eni slikarski podobi.Sandi Červek (1960), je leta 1985 diplomiral pri profesorjuna ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.