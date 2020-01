Namigi prireditev: Ponočnjaki, Praznina in BaBa ZuLa

Četrtek, 30. januarja

Premiera zvočnega popotovanja skozi noč v koprodukciji Lutkovnega gledališča Maribor z werk89 (Dunaj) in Zavodom Kuskus. V življenju smo ves čas izpostavljeni zvokom. To niso le zvoki naravnega okolja, temveč predvsem zvoki civilizacije: brnenje prometa, ropot strojev in tovarn, glasovi in kriki ljudi ter neprestana glasbena podlaga, ki doni iz zvočnikov. Naš sluh iz otopelosti predrami le tišina, saj postanemo pozorni na zvoke, ki se iz nje oglašajo. To se zgodi ponoči, ko se tihi zvoki v temi slišijo kot mogočni, navadni zvoki pa postanejo grozljivi.V takšni situaciji se znajde tudi deklica Tonka, ki se zvečer odpravi spat. V strahu pred nevidnimi nočnimi zvoki, ki jih ne razpozna in jih ima za vlomilce, pokliče mamo in očeta. Ko jo potolažita, zdaj za vsakim nočnim zvokom prepozna drugačno zvočno prikazen. Nenadoma je njena soba polna nenavadnih zvočnih bitij, Ponočnjakov.Režiser, avtor glasbe in izvirnih glasbil:. Igrajo:in. Za otroke od petega leta starosti.Razstava Praznina prinaša vpogled v dela, ki svojevrstno motrijo preteklost. S svojim nelinearnim časovnim krogotokom mnogokrat prikazujejo spekulativno zgodovino, nahajajo pa se na presečišču osebnih spominov, kolektivne zgodovinske zavesti in neizogibnega toka dogodkov.Med Fajfrićevim bivanjem v umetniški rezidenci v Ljubljani sta nastali dve videodeli, ki ju prikazuje skupaj s kolaži in arhivskim materialom. Z njima se osredotoča na prenovo posebnega modernističnega narativa, ki zgodovinska dejstva združuje z izmišljeno zgodbo o dveh posameznikih, nizozemskem slikarju in modernistuter jugoslovanskem arhitektuGre za preddogodek festivala Ment, ki se začne prihodnji teden.Legendarna turška četverica BaBa ZuLa že od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja izpopolnjuje svoj opojni zvarek tradicionalnih inštrumentov in sodobnih zvokov, rocka, psihedelije in elektronike. Nesporni mojstri tako imenovane istanbulske psihedelije veljajo za enega najbolj plodovitih bendov turškega podtalja v 21. stoletju, njihovi nastopi v živo pa so redko le koncerti – gre bolj za obrede na stičišču različnih disciplin, od plesa, poezije in gledališča do likovne umetnosti, za mamljivo pašo za vse čute.