Namigi prireditev: Požigi, Onkraj vrta in Mohammad Reza Mortazavi

Odprtje sezone 2020/21, podnaslovljene Lebdenje, bo Drama slavnostno zaznamovala s prvo slovensko uprizoritvijo drame Požigi, ki je drugi del tetralogije Kri obljub vsestranskega libanonsko-kanadskega ustvarjalca. Kot zapiše avtor, pogosto izpostavljen kot eden najbolj žlahtnih glasov sodobne frankofonske dramatike, Požigi govorijo o obljubah, ki jih ne držimo, o obupanih poskusih tolažbe, o tem, kako ostati človek sredi nečloveških okoliščin in se soočati z nerazrešljivimi konflikti, ki jih v človeku in njegovih potomcih povzroča vojna. V uprizoritvi režiserke, ki prvič režira v Drami, igrajoin. Požigi so bili krstno uprizorjeni leta 2003 – najprej v Franciji (gledališče Hexagone Scène Nationale v Meylanu) in kmalu zatem še v Kanadi (gledališče Théâtre de Quat'Sous v Québecu).je nova komorna opera priznanega britanskega skladateljana libreto. V Sloveniji bo doživela krstno izvedbo in nato gostovala na Češkem. Zgodbo libreta navdihuje odnos med Almo Mahler in njeno hčerko Manon Gropius, ki je umrla pri osemnajstih letih. Starejša ženska ostaja nespremenjena, imigrantka, zaprta v svoje stanovanje sredi šestdesetih let 20. stoletja v New Yorku, medtem ko se zdi, da druga ženska postaja vse mlajša.Ob poglobljeni naravi dela operna pripoved spreminja tempo med sedmimi prizori in ponuja priložnosti za različne pevske sloge, od solistične introspektive do precej ekstrovertiranih scen. Pevski solistki:inse je rodil v Iranu leta 1978. Igranja na tradicionalno perzijsko glasbilo tombak se je začel učiti pri šestih letih, pri devetih pa ga je že mojstrsko obvladal kot le malokdo. Še kot otrok je zmagoval na vseh največjih tekmovanjih po državi, pri dvajsetih pa je že slovel kot eden najboljših iranskih izvajalcev na tradicionalnih perzijskih tolkalih, kot sta tombak in daf. Razvil je številne nove tolkalske tehnike igranja in z njimi navduševal občinstvo razprodanih teheranskih koncertnih dvoran. Danes že dve desetletji živi in dela v Berlinu.Mohammad Reza Mortazavi, po mnenju mnogih tolkalec z najhitrejšimi prsti na svetu, bo v Novem mestu predstavil glasbo s svoje zadnje plošče Ritme Jaavdanegi (Ritem večnosti).