Namigi prireditev: Prekla, Transformacije in The Comet is Coming

Transformacije: OD slovanske oblačilne tradicije DO modernih kreacij

Foto Arhiv Forum Slovanskih Kultur

The Comet is Coming

Premiera ruskega filma s pretresljivo in čudovito posneto zgodbo o dveh mladih ženskah, ki iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada. Film, svobodno prirejen po knjigi Vojna nima ženskega obraza, je mlademu ruskemu režiserju(Bližina) prinesel nagrado za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled v Cannesu, vodomca na zadnjem Liffu, uvrstil pa se je tudi v ožji izbor za oskarja v kategoriji najboljši mednarodni celovečerec.Zgodba se dogaja v Leningradu leta 1945. Vojna je opustošila mesto, porušila hiše in prebivalcem pustila globoke rane, tako duševne kot telesne. Čeprav je eno najhujših obleganj v zgodovini končano, se bitka življenja in smrti nadaljuje. Ija, sestra v vojaški bolnišnici, in Maša, ki se je ravnokar vrnila z bojišča, poskušata med razvalinami na novo zgraditi svoji življenji.V mednarodni ustanovi Forum slovanskih kultur bodo premierno predstavili razstavo, ki na svojstven in kreativen način prikazuje transformacijo elementov slovanske dediščine v sodobnih modnih kreacijah. V projekt so bili vključeni modni ustvarjalci iz petih slovanskih držav, ki jih je izbrala strokovnjakinja, in siceriz Bolgarije, ruski pariniz Srbije,iz Slovaške in slovenska kreatorkaNa razstavi bodo v ospredju avtorske kolekcije, pa tudi bogata, pestra in raznolika izročila slovanske dediščine, ki so vzbudila inspiracije ter se sprva transformirala na skicah modnih ustvarjalcev, nato pa še v njihovih modnih kreacijah. Razstava bo na ogled do 8. marca.V Ljubljano se vrača ena najbolj groovy skupin zadnjih let. Najboljša psihedelična electro jazz zasedba je vzburila duhove že ob nastanku leta 2013 v nekem londonskem skladišču. Ob izidu prvega albuma Channel The Spirits je dvignila v nebo Channel Zero; to je bil spektakularen koncert Druge godbe, ki se je zapisal v zgodovino festivala. Tvorca in prvega guruja nove londonske jazz sceneje domače občinstvo sicer spoznalo že prej z zasedbo Sons of Kemet, v Ljubljani pa je nastopil tudi z Ancestorsi.Vsaka od zasedb ima svojo zgodbo, a ponovno prihajajoči člani skupine The Comet Is Coming zvenijo tako posebno in navdušujoče, kot da bi imela njihova glasba res izvor nekje v vesolju. Razumljivo, ker tam »bivajo«inkot najpomembnejši inspiratorji benda.