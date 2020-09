Namigi prireditev: Prividi kačjega pastirja, Evropa in Rumena luna

Četrtek, 24. septembra



Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo danes premierno izvedla dramopo motivih zgodbOgenj, rit in kače niso za igrače in v režiji. Igrajo:in. Knjiga oziroma knjižna trilogija Ogenj, rit in kače niso za igrače avtorice Milene Miklavčič, pisateljice, novinarke in ljubiteljske raziskovalke ter zbirateljice etnološko-antropološkega gradiva o spolnem življenju Slovencev v dvajsetem stoletju, je postala kultna knjiga, ki na poljuden način razgalja občutljive teme intimnega (spolnega, družinskega) življenja Slovencev starejših generacij.O tem, zakaj je izbral za inspiracijo omenjeno knjigo, režiser pravi: »Mojo ustvarjalnost pogosto vznemirjajo rane. Predvsem take, ki jih začutim tudi pri sebi. Po prvih stotih straneh knjige mi je bilo jasno, da sem se znašel v gnojni rani, v katero si želim zabresti skozi proces. Hkrati pa mi je bilo jasno, da ta konkretna rana presega moje kapacitete in da bo za to potrebno izvleči moči iz vseh, ki bodo z mano skočili vanjo.«Beseda Evropa evocira najmanj tri podobe: mitološko Evropo, lepotico, ki jo je v obliki belega bika ugrabil in zapeljal Zevs, Evropo kot geografsko območje z vso njeno pisano, krvavo zgodovino in Evropo kot pojem gospodarsko-politične skupnosti. Izhajajoč iz mita o Evropi predstava pripoveduje intimno zgodbo ugrabljene deklice, ki je postala mati Evrope, kot jo poznamo danes. Njeni sinovi, zdaj sodniki v podzemlju, so zaplodili naše prednike.Avtorska predstava sicer temelji na grškem mitu, vendar vključuje tudi fragmente sodobnih in manj sodobnih avtorjev. Predstavo je režirala, v glavni vlogi Evrope pa nastopiLutkovno gledališče Ljubljana sezono odpira z uprizoritvijo Rumena luna, ki je nastala na podlagi besedila angleškega dramatika. Lee ima 17 let, živi sam z mamo in njenim fantom ter s spominom na očeta, ki je odšel, ko je imel Lee pet let. Za seboj je pustil kapo z našitim jelenom in razglednico graščine v Škotskem višavju. In v to graščino se Lee zateče v trenutku najhujše stiske. Na poti se mu nepričakovano pridruži Lejla, muslimanka, ki nikoli ne govori.Kljub težkim temam, ki se jih dotika, je besedilo mešanica tragedije, socialne komedije in romantične najstniške melodrame. Predstavo je režiral, igrajoin