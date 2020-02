Namigi prireditev: Proti:Gibanje, Michael Kenna in Mary Halvorson & Bill Frisell

Torek, 11. februarja

Proti:Gibanje / Gegen:Bewegung

Michael Kenna: Akti in pokrajine

Michael Kenna: Akti in pokrajine



Mary Halvorson & Bill Frisell

Mary Halvorson & Bill Frisell

V Galeriji Vžigalica odpirajo razstavo sodobnih umetniških pozicij z avstrijskega Koroškega – že četrto iz cikla razstav Ljubljana se klanja Sloveniji. K sodelovanju so tokrat povabili Kulturni center Univerze v Celovcu Unikum, ki od leta 1987 izvaja sodobne umetniške projekte onkraj etabliranih kulturnih ustanov. Razume se kot prostor uporabnega kulturnega ustvarjanja, ki povezuje umetniško prakso in kreativno raziskovanje. Nekatera predstavljena umetniška dela izvirajo iz zgodnjih dni Unikuma, druga so novejša ali pa so bila ustvarjena posebej za razstavo.PROTI:GIBANJE izražajo na povsem različne načine. Na razstavi so na ogled kinetični in mehanski objekti, naprave za prikaz zapletenih političnih procesov, instalacije z interaktivnimi elementi in tekmovalnim sporočilom ter video- in fotodela, ki obravnavajo temo v smislu gibanja naprej.Pri nas prvič predstavljeni britanski umetnikje znan predvsem po atmosferični in lirični naravi svojih črno-belih fotografij. Tokrat sta v kombinaciji predstavljena dva na videz nepovezana motiva – akti in pokrajine. Predstavljene fotografije druži več kot le vizualna enotnost, ki jo avtor dosega s poenotenimi formati in dosledno uporabo črno-bele, analogne tehnike.Akti in pokrajine so združeni v skupno zgodbo Kennovega subjektivnega, poetičnega in poduhovljenega pogleda na svet, ki enako lepoto išče tako v vejevju dreves kot v krivinah golih teles. Razstava bo na ogled do 7. aprila, ko najavljajo umetnikovo predavanje o svojem delu in podpisovanje knjig.je ena najbolj cenjenih kitaristk svoje generacije – virtuozna improvizatorica, izrazita skladateljica, aranžerka in študentka jazzovske kitare. V letu 2019 je bila prejemnica najpomembnejše umetniške nagrade v ZDA – MacArthurjeve štipendije.Tokrat združuje moči z živo legendoin se posveti kitaristu, ki ima velik vpliv na oba. Tako sta v letu 2019 izdala skupni album The Maid With the Flaxen Hair, posvečen prav temu vplivnemu kitaristu.