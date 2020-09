Namigi prireditev: Radko Polič - Rac, Laž in Terra devastata

Torek, 29. septembra

Laž

Andrej Perko: Terra devastata

je napisala knjigo o igralcu, ki igra na vse ali nič, vrvohodcu brez varovalne mreže in fanatiku, ki sebi in drugim postavlja najvišje zahteve.Knjiga oodstira in prepleta spomine na njegovo življenjsko in ustvarjalno pot ter razkriva, da je enako strasten in zahteven tako na odru kot za njim. Sledi mu v otroštvo, ki ga je v nemirnih povojnih letih preživel razseljen med Črnomljem, Beogradom, Berlinom in Ljubljano, pojasni njegovo vseživljenjsko povezanost s starši in bratoma ter obudi spomine na tri zakone, iz katerih ima dva odrasla sinova. S Petro Pogorevc in Radkom Poličem se bo pogovarjalPrva slovenska uprizoritev komedije, ki govori o tem, kako pomembno je zaupanje, ki ga človek izgubi, ko svojo ljubljeno osebo ujame na laži. V zgodbi zakonski par povabi drugi zakonski par na večerjo. Najboljši prijatelji so. A stvari se zapletejo, ker je gostiteljica na cesti videla prijateljičinega moža, ko se je poljubljal z drugo žensko. Večerjo želi odpovedati, saj se ji zdi, da mora prijateljici povedati resnico.Francoskega dramatika, romanopisca in režiserja Floriana Zellerja (1979) poznamo predvsem po uspešnici Oče, ki jo v celjskem gledališču igrajo že tri leta. V Slovenskem stalnem gledališču Trst so pred časom uprizorili njegovo komedijo Resnica (videli smo jo tudi na Dnevih komedije 2018), v Mini teatru v Ljubljani pa pred kratkim tudi dramo Sin. Zeller je dobitnik vseh najuglednejših francoskih in mednarodnih nagrad za dramatiko, od Molièrove nagrade do nagrade Laurencea Oliviera.Predstavo je režiral, igrajo paDo 20. oktobra bo v Atriju ZRC na ogled fotografska razstava Terra devastata fotografa. Vsebinsko izhodišče razstave je kritičen pogled na človekov uničujoč odnos do narave, ki ga je spodbudil posek borovega gozda na pobočju Čavna. Fotograf je zajel življenjsko pot drevesa v treh vsebinskih sklopih in jo interpretiral v črnogledi, kritični optiki, to je v razponu od drevesa kot naravnega subjekta, drevesa kot objekta, namenjenega tržni manipulaciji, do popolnega izničenja dreves.Tokratna jukstapozicija črno-belih fotografij dreves, nastalih z analognim fotografskim aparatom, in fotografij ogolelega pobočja, posnetih s camero obscuro, se dodobra poveže z vsebino, saj izostreni in kontrastno poudarjeni posnetki borovcev te gledalcu prikažejo na neposreden način.