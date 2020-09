Namigi prireditev: Repše & Pavlovič, Živi objekt in Festival Kulture

Sreda, 2. septembra

Živi objekt

Festival Kulture Kostanjevica

Obe sta diplomirali na Državnem konservatoriju P. I. Čajkovskega v Moskvi, se z odliko preizkusili na mednarodnih tekmovanjih, oblikovali svoj osebni izraz na različnih mojstrskih tečajih in ga navsezadnje oplemenitili v navdihujočih odrskih partnerstvih.Izvrstna slovenska violončelistka(1981) izkazuje popolno predanost glasbeni umetnosti kot solistka, komorna glasbenica in glasbena pedagoginja. Njeno poustvarjalnost zaznamujejo umetniška kreativnost, tehtno in poglobljeno znanje, izjemna tehnična podkovanost, dosledna izpovednost glasbene umetnine in z njo interpretativna dovršenost ter mehkoben in žameten, a jasen in odločen ton violončela., odlična slovenska pianistka (1978) je rahločutna, tehnično podkovana umetnica, ki s predanostjo in umetniško dovršenostjo navdušuje kot solistična interpretka in glasbena pedagoginja. Njena izrazna širina in spoštovanja vreden občutek do odrskega partnerja pa jo uvrščata tudi med iskane in cenjene komorne glasbenike in korepetitorje.Odprtje skupinske razstave, na kateri se predstavljajoin. Sodobne tehnologije vdirajo v vse pore našega življenja, družbe in kulture, tako da se nam ob posledicah pospešenega in naraščajočega (bio)tehnološkega manipuliranja ne postavlja samo vprašanje, kaj je človek, temveč tudi, kakšna je narava našega razmerja z živalmi, rastlinami in drugimi entitetami živega. Številni izmed razstavljenih projektov so bili izvedeni v laboratorijih kot plod interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki s področij naravoslovnih in humanističnih znanosti, vsi pa so plod dolgotrajnih procesov in raziskav.Na razstavi vizualnih, zvočnih in interaktivnih instalacij sodelujejo uveljavljene umetnice, ki že desetletja delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije, v polju obsežnega in mnogokrat problematičnega termina »bioumetnost«. Razstava bo na ogled do 1. novembra.Festival Kulture Kostanjevica je prvič zaživel poleti 2018. Letos bo doživel že svojo tretjo edicijo. Vsako leto poskušajo pripeljati v Kostanjevico na Krki vrhunske umetniške ustvarjalce, ki tvorijo jedro festivala. V štirih dneh bodo na FKK 2020 gostili 3 gledališke predstave, 4 glasbene skupine, literarni zajtrk in delavnice. Zaradi okoliščin bo festival potekal na enotni lokaciji v Galeriji Božidar Jakac.Festival bo z akustičnim setom otvorila legendarna skupina Lačni Franz. Od leta 1979 do 1994 so posneli 9 albumov in 4 kompilacije, ki so jih z nenehnim nastopanjem predstavili po vseh republikah nekdanje Jugoslavije. Letos se bodo na Festivalu Kulture Kostanjevica 2020 predstavili v pomlajeni zasedbi. Še vedno so angažirani, žanrsko samosvoji in njihove pesmi iz železnega repertoarja so samo še pridobile na aktualnosti. Zasedba:(vokal),(bas),(bobni),(klaviature) in(kitara).