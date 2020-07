Namigi prireditev: Richard Galliano, K(o)ronske zdrahe in JEFF 2020

Četrtek. 30. julija

Francoski mojster harmonike in bandoneonaje eden najpomembnejših evropskih jazz glasbenikov, ki je znan tudi kot eden najbolj cenjenih interpretovin njegovega »novega tanga«. Izjemen je tudi kot skladatelj in je ena najvidnejših osebnosti, ki je popularizirala musette, francosko različico tanga. Gallianovi koncerti so edinstveni, saj je za njegov glasbeni slog značilen nezmotljiv občutek za brisanje žanrskih meja in spajanje različnih vplivov od »klasike« do jazza v prepričljiv in zapeljiv glasbeni koktajl. Njegova osupljiva diskografija vsebuje več kot 50 albumov, posnetih tudi za najprestižnejše glasbene založbe, kot je Deutsche Grammophon.Z Gallianom bo nastopil priznani italijanski flavtist, ki ga zaradi impresivne tehnike, melodičnosti in karizme ne obožujejo samo poslušalci in kritika, temveč tudi največji sodobni skladatelji. Vrhunska solista bo spremljal Orkester I Solisti Aquilani, najpomembnejši orkester iz dežele Abruci, ki ima več kot petdesetletno tradicijo.Slovensko stalno gledališče v Trstu premierno predstavlja predstavoK(o)ronske zdrahe. V vlogah zakoncev komično problematičnega para, ki se sooča z vsakdanjimi težavami, z analizo storjenih napak, z negotovostjo trenutka in s pogledom v (neznano) prihodnost, igratain stand-up komikAvtor in režiser je o strnjeni, odrski različici izvirne radijske igre povedal: »Želel sem si nežno in ironično predstavo, sestavljeno iz desetih slik, kjer liki dialog namerno iščejo, da bi nekaj razčistili ali razumeli. Režijsko se mi je zdelo zanimivo, da sprejmem vse omejitve sedanje situacije in jih prelevim v koncept predstave. Razdalja je v tem primeru prisotna na dveh nivojih: na čustvenem in na čutnem.« Premiero bo obogatila tudi krajša slovesnost s podelitvijo letošnjih primorskih gledaliških nagrad Tantadruj.je nastal na pobudo Kluba študentov občine Koper, katerega člani so želeli popestriti koprsko poletno dogajanje, in sicer z glasbenimi žanri, ki jih je do tedaj domača publika premalo poznala in vrednotila. Festival je prvič potekal leta 2003 na vrtu koprskega lokala Circolo. V naslednjih letih so preizkušali različne lokacije v Kopru, tako da je festival gostoval tudi že na Titovem trgu, v Taverni in drugod. Letošnji festivalski cikel sicer zaobjema štiri glasbene in en filmski večer.Letos bosta festival odprla(vokal, slide kitara, tolkala) in(ustna harmonika), sledil pa bo koncert skupine BorZ v zasedbi(bobni),(saksofon),(električna kitara) in(bas kitara).