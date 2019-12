Namigi prireditev: Risbe v soboto, Klasično / Moderno in Kako je nastal svet?

Ponedeljek, 16. decembra



Risbe v soboto



Klasično / Moderno

Andy Warhol: Moonwak Foto Andy Warhol

Kako je nastal svet?

Kako je nastal svet Foto Kud Ljud

z umetniškim imenom Dr. Horowitz že vrsto let spada med najbolj prepoznavne avtorje slovenske karikature in stripovske umetnosti. Že med študijem na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost se je pridružil vplivni skupini Grejpfrut, v devetdesetih letih pa je začel sodelovati tudi z revijo Stripburger. Doslej je izdal vrsto avtorskih stripov in soustvaril različne stripovske almanahe, svoje karikature pa je objavil v številnih domačih in tujih revijah in časopisih.Na tokratni pregledni razstavi bodo razstavljene njegove portretne karikature in naslovnice, ki ji že vrsto let riše za Večerovo sobotno prilogo. Avtor je za svoje ilustracije dobil nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2017.Odprtje novoletne prodajne razstave “Klasično / Moderno”, kjer bodo na prodaj slike za opremo in zbiralce. Na razstavi bodo prvič v Sloveniji predstavili umetniško deloz naslovom “Moonwalk”, ki je eno njegovih zadnjih del in ponazarja pomemben trenutek, ko je človek leta 1969 prvič stopil na Luno.Poleg Andyja Warhola bodo predstavljeni šein drugi.Ali kamen boli? Kam gre mavrica ponoči? Kako je nastal svet? Otroci postavljajo sto in sto vprašanj, na katera ni mogoče enoznačno odgovoriti. Zato odrasli pripovedujemo zgodbe in z metaforami odgovarjamo tam, kjer ni mogoče zadeti naravnost, z vsakdanjo govorico. Miti naših prednikov nam ponujajo svojevrstne odgovore, ne dogmatične ali dokončne, temveč takšne, ki kot poetične zagonetke burijo domišljijo in porajajo nova vprašanja.Predstava Kulturno-umetniškega društva Ljud v režijigovori tako o nastanku kot tudi o koncu sveta, tako o pisanih izvornih mitih različnih kultur kot o potencialu ekološke katastrofe, ki jo povzroča sodobno človeštvo. Na pot skozi svetovno zakladnico zgodb nas bo popeljala Tetka Zemlja, ki pa je v zadnjih 100 letih hudo zbolela in potrebuje našo pomoč. Igra: