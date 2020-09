Namigi prireditev: Robot.si, Začetek in Šiška Open

Petek, 18 septembra

Letos zaznamujemo dve pomembni obletnici, povezani z robotiko. Sto let je od prvega zapisa besede robot vdrami R. U. R. in 40 let, odkar so v Sloveniji v proizvodnjo vključili prvega industrijskega robota. Nova postavitev, ki bo v Bistri na ogled do nedelje, 30. maja 2021, bo predstavila zgodovino robotov pri nas in v svetu, njihov razvoj in vlogo v industriji ter na drugih področjih.Na ogled bo tudi nekaj ohranjenih robotov in drugih predmetov, ki pričajo o bogatem znanju in ustvarjalnosti slovenskih strokovnjakov. Razstavo bo spremljal obsežen program, ki so ga v muzeju pripravili v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.Premiera komedije o osamljenosti, ki jo je režirala, igrata pain. Avtor enodejanke, britanski dramatik, scenarist in pisec radijskih iger(1973) ve, da je svoboda samskih lahko zavidanja vredna, vendar se obenem zaveda, da je hrepenenje po partnerski zvezi, ki temelji na medsebojnem zaupanju, povsem človeško hotenje. Igro zapeljevanja in zavračanja tokrat dodeli ženski ter se v dialogu spretno in z veliko humorja poigrava z iskanjem ravnovesja med željo in strahom obeh protagonistov – željo po partnerstvu in strahom pred ponovnim razočaranjem.Po burni zabavi ob vselitvi v novi dom v trendovskem londonskem okraju Crouch End v stanovanju ostaneta le še njegova lastnica, privlačna, v poslu uspešna, toda samska Laura, in ločenec Danny, ki se je vselitveni zabavi pridružil na prigovarjanje njunega skupnega prijatelja. Laura, ki se bliža štiridesetim, ne skriva, da ji je naključni obiskovalec zelo všeč in bi ga rada spravila v posteljo, medtem ko je kljub medsebojni privlačnosti nekaj let starejši Danny, ki po ločitvi znova živi pri materi in babici, zadržan.Poleg grafitarjev, urbanih plesalcev, didžejev, delavnic in Knjižnice pod krošnjami bodo na odru na prostem nastopili finalisti Špil lige, svoj prvenec pa bodo predstavili neustavljivi Pijammies.Popoldansko dogajanje pripravljajo v sodelovanju z različnimi kulturnimi, plesnimi in mladinskimi organizacijami, ki soustvarjajo urbani kulturni utrip Šiške in mesta Ljubljana. Koncertni program se bo začel s težko pričakovanim merjenjem moči med štirimi finalisti letošnje, že sedme sezone Špil lige: Shiver River, JAJA BOJZ, DeBeat in Before Time.