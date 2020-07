Namigi prireditev: Sapramiška, Žabica Brokolina in MirOr

Sobota, 4. julija



Sapramiška

Poletje v Vipavskem Križu

Poletje v Vipavskem križu Foto Nika Zuljan

MirOr

MirOr v Novi Gorici Foto arhiv Dane In Kaje Lin Avguštin

Najbolj slavna slovenska marioneta je Sapramiška. Slovenski otroci si ne morejo predstavljati odraščanja brez pravljic. Po njenih literarnih predlogah so nastale številne lutkovne predstave, ki so osvojile mlade gledalce. Prebrisana in hrabra Sapramiška velja za največjo slovensko lutkovno uspešnico.Najbolj znana gledališka uprizoritev je tista, ki je doživela premiero leta 1986 v Lutkovnem gledališču Ljubljana (režija) in je neprekinjeno na sporedu do danes. Sapramiška je dokaz, da današnje otroke pritegnejo tudi bistveno manj spektakularne reči kot sodobna tehnologija, ki pa so tekstovno in izvedbeno prepričljive. Predstava je primerna za otroke od tretjega leta starosti.Vipavski Križ je po obsežni prenovi in pomladitvi tega nekoč srednjeveškega mesteca postal atraktivno prizorišče dogodkov. Odločili so se za vse poletje trajajoč festival, kjer bodo ob jazz in klasičnih koncertih tudi predstave, delavnice in večeri filma.Festival bodo danes odprli z otroško predstavo Žabica Brokolina in polž Sladkosned, ki je primerna za otroke od tretjega leta starosti.V okviru mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica v Novi Gorici bo danes na vrsti predstava avtoric in izvajalk(koreografija, gib na zračnih tkaninah in na tleh, glasba) in(koreografija, gib na tleh in v zraku).Predstava združuje sodobni ples in sodobni cirkus v poetično celoto, v kateri se prepletata giba na tleh in v zraku.