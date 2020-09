Namigi prireditev: Severa Gjurin, Jasmina Cibic in Mesto plava

torek, 1. septembra

Severa Gjurin

Jasmina Cibic: Fundus prizadevanja

Jasmina Cibic: Vsa ta moč se stopi v hrup (2019), akrilna barva na mali boben, različne velikosti Foto Arhiv Jasmine Cibic

Mesto plava

Mesto plava Foto Arhiv Mao

Ena izmed najboljših slovenskih pevk in kantavtoricprvič nas vabi tja, kjer se zemlja odpira proti dnu, v nežne sobane naše duše, občutljivost za lepoto in sočloveka. Glasbeno vez z bratom, ki jo odpreta na odru, kjer je toplo, sta pred leti v projektu Sozvočje v triu našla z. Zinbodo ponovno vsi skupaj, tam, kjer se temne gore lomijo na pol.V prvem koncertu jesenskega cikla Mala terasa bodo raziskali Ali je še kaj prostora? za nove avtorske pesmi, koncertne posnetke in še neizdane pesmi na novi Severini plošči. Zasedba: Severa Gjurin (glas, kitara), Gal Gjurin (glas, klavir, kitara), Žiga Golob (kontrabas), Blaž Celarec (tolkala, bobni), Dejan Lapanja (kitare) in Uroš Rakovec, (kitara, mandolina).Odprtje razstave, ki izhaja iz umetničinega že dlje časa trajajočega raziskovanja ideje politično motiviranih kulturnih daril ter njihove vloge v nacionalnih in političnih strukturah v trenutkih evropske krize v dvajsetem stoletju. Umetnica črpa iz zgodovinskih študij primerov, ki pozornost ponovno usmerjajo na zapleteni odnos med kulturo in državo ter imajo neposreden odmev v današnjem času, v katerem je kultura postala bojišče sil populizma v njihovem sistematičnem napadu na kritično misel.V ospredju razstave Fundus prizadevanja so kulturne oblike, ki so v ključnih posttravmatskih trenutkih evropske identitete dvajsetega stoletja služile kot politična sredstva. Razstava bo na ogled do 29. novembra.Zadnjih nekaj desetletij imajo švicarska mesta glavno vlogo v razvoju množičnega pojava plavanja v rekah, saj postopoma omogočajo, da reke postanejo naravni javni prostori v grajenem okolju. Švicarsko kopalno kulturo občudujejo po vsem svetu. Razstava Mesto plava je nastala v produkciji Švicarskega arhitekturnega muzeja S AM, kjer je bila 2019 tudi prvič na ogled.Opozarja na poseben sodoben pojav v urbanem prostoru: plavanje v reki kot množično gibanje. Razstava izkušnjo plavanja v reki naredi otipljivo, predstavi zgodovinski razvoj in sodobne pojavne oblike rečnega plavanja ter pojasni njegovo vlogo pri ustvarjanju mest, v katerih je prijetno živeti. Razstava bo na ogled do 8. oktobra.