Namigi prireditev: Silvestrski gala, Lepi dnevi v Aranjuezu in Amira & Bojan Z

Lepi dnevi v Aranjuezu

Najdaljša noč v letu bo na odru SNG Opera in balet Ljubljana še bolj bleščeča kot leta prej. Branko Robinšak in Petar Đorčevski sta oblikovala všečen operno-baletni program z znanimi opernimi napevi in plesnimi odlomki. V koncertnem programu iz dveh delov in s praznično pogostitvijo bodo skupaj z zborom in orkestrom nastopili operni in baletni solisti: sopranistki Urška Arlič Gololičič in Martina Zadro, mezzosopranistka Nuška Drašček Rojko, tenorista Andrej Debevec in Branko Robinšak, baritonist Jože Vidic, balerine Rita Pollacchi, Ana Klašnja in Nina Noč ter baletni plesalci Petar Đorčevski, tudi umetniški vodja baleta, Yujin Muraishi in kot gostujoči solist Anton Bogov.Orkestru bo dirigirala Yi-Chen Lin, ena najobetavnejših in najbolj nadarjenih kitajskih dirigentk vseh časov. Po novoletni zdravici pa bodo noč podaljšali še s plesom na odru ob pop zasedbi Nuške Drašček Rojko. Na fotografiji Yi-Chen Lin in Nuška Drašček Rojko.Na enem stolu sedi Nataša Barbara Gračner, drugega zaseda Ivo Ban. Igralca v zgodbi nimata imen, sta zgolj moški in ženska, ki sedita in se pogovarjata. O njiju vemo le, da se že dolgo poznata, da je njuno razmerje prijateljsko in dovolj intimno, da ženska lahko pripoveduje o podrobnostih svojih avanturZgodbo moškega in ženske je izpisal aktualni nobelovec Peter Handke, enfant terrible srednjeevropskega (pa tudi širše) literarnega prostora. Režiser: Igor Pison.Živimo v svetu, ki prezira tišino, v globalni kulturi, ki nenehno proizvaja oglušujoč zvok brezumne zabave. Večina sodobne glasbe, ne glede na žanr, je v najboljšem primeru pomirjujoča in v najslabšem boleče agresivna, usmerjena v zatajitev vse celovitosti človeške žalosti in radosti. Obstajajo pa umetniki, kot sta Sarajevčanka Amira (vokal) in Beograjčan Bojan (klavir), ki ustvarjata prostor, v katerem lahko medsebojno delimo tišino in glasbo.Sposobnost oblikovati tako globoko občuteno krajino v pustinji brezdušja ne zahteva samo daru in integritete, temveč tudi brezpogojno zaupanje, da glasba iz ljudi izvablja dobro. Dva izmed najuspešnejših glasbenikov naše nekdanje skupne domovine se srečata v intimnem prepletu sevdaha in jazza.