Namigi prireditev: Simon Boccanegra, Jararaja in Praelementi Plečnikove arhitekture

Zgodovina prihodnosti: Praelementi Plečnikove arhitekture

Glasbenogledališki genijse je v razponu kar šestih desetletij njegovega aktivnega skladateljevanja udejanjil v številnih opernih mojstrovinah. Mednje sodi tudi zgodba o junaškem, toda plebejskem pomorščaku Simonu Boccanegri, ki je po volji ljudstva postal dož Genove sredi 14. stoletja. Razklan med bremenom lastne zgodovine – muči ga predvsem izguba hčerke – in političnimi ambicijami svojih nasprotnikov, se Boccanegra odloči poiskati novega zaveznika v podobi svojega bodočega zeta Gabrieleja Adorna.Velikopotezna dramatičnost opere, ki je širši mednarodni uspeh doživela šele po Verdijevem angažmaju pesnika in skladatelja, ki je revidiral izvirni Piavejev libreto, in praizvedbi v milanski Scali leta 1881, bo v režijiin pod dirigentsko taktirko Francesca Rose prvič v zgodovini uprizorjena na velikem odru mariborske opere. Premieri v petek, 7. februarja bodo ponovitve v prvem tednu sledile vsaki drugi dan (nedelja, torek, četrtek in sobota).Kvartet Jararaja je po uspehu skladbe Trubar, ki je nastala ob 500. obletnici njegovega rojstva, nadaljevala ustvarjanje skladb o za slovenstvo pomembnih mojstrih besed, not, podob in številk. Upesnili in uglasbili so življenje in delo velikih osebnosti, kot soidr.V različnih glasbenih manirah in duhovitih rimah so to zelo drugačne biografije od tistih, ki se jih je včasih treba »piflati« v šolah. Gasbena predstava za otroke od 12. leta starosti. Nastopajo:inRazstava predstavlja serijo fotografij, aksonometričnih risb in abstraktnih modelov iz lesa, epoksidne smole in mavca – t.i. »praelementov«, v katerih so strnjene ideje izbranih Plečnikovih arhitektur.S praelementi so študenti iz seminarja prof.s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ustvarili bogat arhitekturni vokabular, s pomočjo katerega so snovali nove seminarske projekte različnih meril. Razstava bo na ogled do 10. maja.