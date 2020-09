Namigi prireditev: Slike s Praškega gradu, Proslava in Naše skladišče

Sreda, 30. septembra

Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu



Proslava

Proslava Foto Damjan Švarc

Naše skladišče

Naše skladišče Foto Arhiv Pgk

Galerija slik Praškega gradu sodi med redke primere umetniških zbirk v Evropi, ki kontinuirano obstajajo že vrsto stoletij vse do danes.je veljal za strastnega zbiratelja. Slike v njegovi galeriji s približno 3000 primerki niso bile namenjene občudovanju javnosti, temveč tistim, ki so znali ceniti njihove kvalitete in izkoristiti njihov nauk. Šele po skrbnih preiskavah in rekonstrukciji prostorov iz časa Rudolfa II. so leta 1965 najlepša dela razstavili v novoodprti Galeriji slik Praškega gradu. Odtlej lahko tam javnost občuduje mojstrovine zgodnjih nizozemskih slikarjev,dela, umetninein mnogih drugih.Javnosti na razstavi v Narodni galeriji predstavljajo 46 vrhunskih umetnin – slik, kipov in zlatarskih izdelkov, ki skupaj z reprodukcijami arhivskih dokumentov omogočajo pogled, ki je bil več stoletij namenjen le cesarskim očem. Razstava bo na ogled do 3. januarja 2021.V okviru evropskega projekta Pristanišče sanjačev/Port of Dreamers je, uveljavljen hrvaški dramaturg in dramatik, napisal dramo Proslava, ki tako v formi kot v vsebini izpostavlja dualnost – na eni strani gre v prvem delu za pogled v zakulisno pripravo pomembnega evropskega projekta, proslave, kjer se bodo kot vešči igralci pod sojem reflektorjev izkazali sodelujoči egocentrični in narcisoidni politiki, na drugi strani pa je Martinić kot protiutež postavil resnično izpoved, povzeto iz intervjuja, ki ga jeopravila z iranskim beguncemPredstavo je režiral, igrajo painPredstava, ki jo je režirala, se lahko pohvali z nagrado Slavka Gruma 2020 in bo na odru Prešernovega gledališča Kranj danes uprizorjena predpremierno, premiera pa bo na sporedu jutri. Igralsko zasedbo sestavljajoinPredstavljajo jo kot socialno dramo, samo da je v resnici smešna kot komedija. »Skozi humoren in komunikativen dramski slog spremljamo zgodbe žensk, ki so nosilke glavne in še preveč boleče aktualne tematike izkoriščanja ženske delovne sile, katera je zavoljo preživetja primorana žrtvovati svoje zdravje, lepoto, dušo, odnose in družinsko ter družbeno življenje,« je zapisala režiserka.