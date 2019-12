Namigi prireditev: Snežna kraljica, Striček Vanja in Nicole Mitchell

Torek, 10. decembra

Snežna kraljica

Striček Vanja

Striček Vanja Foto Nenad Petrović

Nicole Mitchell & Cory Smythe

Nicole Mitchell Foto Arhiv Cd

Snežna kraljicaje komorna opera v šestih prizorih in s prologom. Nastala je leta 1992 in je doživela izjemen kritiški odziv, saj je skladatelj Matthew King v delu pokazal izjemno paleto glasbenih slogov.Zgodba govori o dečku Kaju, ki se mu v srce zabode košček čarobnega ogledala. Srce se mu spremeni v kepo ledu, zato ga k sebi odpelje Snežna kraljica. Kajeva najboljša prijateljica Gerda pa se s tem ne more sprijazniti in odide na dolgo pot, da bi ga spet našla. Na poti sreča različne ljudi (čarovnico, kraljično in princa, tolpo razbojnikov, finsko gospo) in živali. Premiera opere za otroke v režiji, v kateri med drugim nastopajo:inStriček Vanja pripoveduje zgodbo mirnega in ustaljenega življenja na podeželju, ki ga zmoti prihod starejšega profesorja, ki s seboj pripelje svojo mlado ženo. Na podlagi dogodka, ki pretrese ustaljene okvirje, se prebudijo misli o zamujenem življenju, neizpolnjenih željah in neizkoriščeni mladosti. Zbudi se navdušenje nad gozdovi, žensko, naravo in lepoto, ki jo človek brez slabe vesti uničuje.Dramo Antona Pavloviča Čehova bo izvedlo Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda. Drama s prikazom te odmevne uprizoritve in z gostovanjem srbskih kolegic in kolegov nadaljuje predstavljanje gledališkega prostora nekdanje Jugoslavije domači publiki v Ljubljani. Predstava, ki jo je režiral, bo opremljena s slovenskimi nadnapisi. Igrajo:inPremierni nastop legendarne čikaške glasbenice v Ljubljani v duetu z novim pianističnim zvezdnikom, ki je leta 2017 prejel grammyja za najboljši nastop manjše zasedbe.je pred kratkim prejela nagrado Champion of New Music, ki jo je podelil ameriški Forum skladateljev. Revija Down Beat jo je izbrala za flavtisko leta, vsako leto, od 2010.Nicole je rojena v zvezni državi New York, a se je kmalu preselila v Kalifornijo, svojo kariero pa je začela v Chicagu, kjer se je tudi šolala. Zdaj tam že leta poučuje po različnih univerzah. Svojo prvo ploščo Vision Quest je izdala leta 2001.